О Леониде Кравчуке. Именно таким он останется в нашей памяти 12 мая, 15:17 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Исторические фигуры живут два раза: первый — своей настоящей жизнью, второй — в исторической памяти

Исторические фигуры живут два раза: первый — своей настоящей жизнью, второй — в исторической памяти. Леонида Кравчука мы будем помнить за две вещи: за то, как он пришел к власти, и за то, как он от нее отошел. Первая знаменовала рождение Украины как независимого государства, вторая — рождение ее как функционирующей демократии.

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Что касается первой, то дискуссии о том, как Украина станет независимой, велись главным образом в диаспоре. Были две точки зрения. Согласно первой, независимая Украина возникнет из всенародного восстания — как это было во время революции 1917 или борьбы националистического подполья во время войны и первые послевоенные годы. Только это восстание закончится победой, и Украина обретет самостоятельность.

Согласно второй точке зрения, независимая Украина возникнет не из революции, а из эволюции. Советский строй не жизнеспособен и со временем падет под собственным весом. Независимая Украина родится среди обломков СССР со всеми положительными и негативными последствиями. Среди положительных на первом месте будет стоять сама национальная независимость, среди негативных — живучесть коммунистического наследия.

Ключевым условием второго сценария был раскол в республиканской коммунистической элите в Украине. Из нее должно выделиться крыло национальных коммунистов, которые «предадут» имперский центр и перейдут на сторону независимых.

Сторонники этой точки зрения ссылались на пример Скоропадского и Маннергейма. Оба принадлежали к имперской элите, но когда империя начала рушиться, они встали во главе молодых национальных государств. Важно также, что их правление принесло стабильность этим государствам, потому что ключевым условием политической стабильности является преемственность между старыми и новыми элитами.

Кравчук запустил механизм регулярной смены властной элиты через выборы

Перевоплощение Кравчука из заведующего идеологическим отделом ЦК КПУ в первого украинского президента подтвердило эти прогнозы. Мы никогда не знаем, каким президентом был бы Вячеслав Чорновил, если бы выиграл у него выборы в декабре 1991 г. Но можно посмотреть пример Грузии, где приход к власти Звиада Гамсахурдии привел к гражданской войне.

Развал СССР показал определенную закономерность: те государства, где к власти приходила оппозиция, отличались сильной нестабильностью. Поэтому фигуре Кравчука мы в значительной мере обязаны не только тем, что Украина стала независимой, но что удалось удержаться как политически стабильному государству.

Угрозы, что молодая Украина распадется или потеряет свою независимость, были достаточно реальными. В 1993 году уровень инфляции в Украине достигал 10 200% и по оценке Всемирного банка был самым высоким в мире. Летом этого же года под давлением страйка донбасских шахтеров было принято решение о досрочных президентских выборах. Главными кандидатами были Леонид Кравчук и бывший премьер-министр Леонид Кучма. Кравчука поддерживал украиноязычный Запад, Кучму — русскоязычный Восток. Создавалось впечатление, что если победит Кравчук, то Восток отсоединится от Украины, если победит Кучма — Украина вернется обратно в Россию.

Россия в это время тоже переживала острый политический конфликт. Только там он принял форму противостояния между президентом Борисом Ельциным и российским парламентом, который отстранил его от власти. Ельцин разрешил этот конфликт типично российским способом — грубой силой, приказав расстрелять парламент из танков.

Кравчук же разрешил украинский конфликт типично по-украински. Он не стал использовать свой административный ресурс, а добровольно и мирно отдал власть, проиграв борьбу за кресло президента. Тем самым он запустил механизм регулярной смены властной элиты через выборы.

Наличие такого механизма является одним из признаков демократии. В отличие от России или Беларуси, в Украине никогда нельзя угадать, кто будет следующим президентом и какое у партии будет большинство в парламенте. Несмотря на все искушения авторитаризмом, Украина все-таки стала демократией. И первоочередная заслуга принадлежит Леониду Кравчуку: своим решением отдать власть он определил общий вектор развития украинского государства.

Ни один человек не безгрешен, а политики тоже люди. На страшном суде истории их судят за то, как их общий баланс хороших и плохих дел повлиял на будущее их страны. По этой перспективе в рейтинге украинских президентов Леонид Кравчук стоит на первом месте.

Сейчас, во время войны, Владимир Зеленский может разделить с ним эту строчку. Но при условии, что, как и Кравчук, не будет цепляться за власть. Ибо из всех искушений искушение властью является одним из сильнейших.

В конце концов масштаб исторических фигур отмечается их умением воспользоваться большими возможностями и устоять перед великими искушениями. По обоим умениям Леонид Кравчук был большой фигурой. И останется таковым в нашей памяти.

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