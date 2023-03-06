Между историей и математикой. Что не так со вступительной кампанией-2023 6 марта, 19:03 Эксклюзив NV

Проблеме, как и производным от нее дискуссиям на публичных площадках — от телевидения до соцсетей — уже четыре года

Группа украинских литераторов отметила Международный день писателя необычным способом. Коллеги собрались 3 марта под зданием министерства образования и науки на акцию протеста. Среди требований (которые вряд ли будут услышаны и исполнены, в Украине так не принято) под № 1 было возвращение обязательного ВНО по истории Украины. Неделей ранее в МОН представили модель вступительной кампании-2023. История Украины согласно этому плану — предмет не обязательный. Хотя есть уточнение, что этот предмет можно выбрать, если абитуриент будет поступать на гуманитарные специальности.

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Математика вместе с украинским языком получают иммунитет. Их выбирать нельзя, они обязательны. Хорошо, что наконец-то признали таковым государственный язык в государстве Украина. Плохо, что манипуляции вокруг образовательного процесса в нынешней Украине начались именно с замены истории математикой.

Проблеме, как и производным от нее дискуссиям на публичных площадках — от телевидения до соцсетей — уже четыре года. Началось в 2019-м, когда в МОН впервые заговорили о внедрении с 2021 года и в дальнейшем ВНО по математике как обязательного предмета для выпускников школ, которые планируют дальше получать высшее образование. Но тогда копья ломались на уровне искусственного противопоставления условных технарей условным гуманитариям.

Те, чья юность и зрелые годы пришлись на 1960-е, вспоминали всуе физиков и лириков. Однако в то время была другая страна, другие СМИ, другое отношение к ним и, важно, даже модные тогда фантасты не мечтали о соцсетях. И что интересно, дискуссия о том, кто важнее — поэт или инженер, реально влияла на общественные настроения. Став приметным признаком так называемой оттепели и эпохи шестидесятничества: условно свободной, хотя после десятилетий сталинского террора и пережитой войны дышалось действительно легче.

История Украины согласно этому плану — предмет не обязательный

Важность математики, как в целом точных наук в двадцать первом веке, под сомнение поставит разве что далекий от реальности персонаж. С 2019 года активные, неравнодушные к образованию украинцы спорили скорее о методах, приоритетах, качестве преподавания и избегании большевистских подходов. Которые требовали не улучшать обучение, не внедрения современных методик, не заинтересованности предметом, а прежде всего отчетов о выполненных распоряжениях. Однако дискуссии улеглись, а с началом масштабного вторжения России в Украину вообще были забыты — многие дети потеряли возможность хоть как-то учиться.

Но именно российская агрессия и ее ужасные последствия дали забытому спору об образовательных приоритетах новое дыхание. Когда все началось, МОН не посягал на историю Украины. Или не акцентировал внимание на этом, тщательно скрывал истинные намерения и т. д. Теперь же историю официально заменили идеологически нейтральной математикой. Ведь, согласитесь, оставить историю, но вытеснить математикой государственный язык не рискнет ни один чиновник независимо от своих взглядов и сомнительного бекграунда. А именно таким обладает действующий глава МОН Сергей Шкарлет.

Объяснять, почему Украина воюет с Россией, в том числе и за собственную историю, вряд ли нужно лишний раз. Потому что сказано это с разных площадок неоднократно. Также не стоит напоминать поговорку: войны выигрывают не генералы, а учителя истории. Ни одно из утверждений не обесценивает ни математику, ни химию, ни географию. Упомянутый выше глава МОН на прошлой неделе сумел обесценить образование как таковое. Во время рабочего визита в Черновцы Шкарлет сказал буквально следующее: изучать историю Украины по принуждению недопустимо. И уточнил — учить истории детей должны родители, с детства. Образование начинается с семьи.

Логика работает в обе стороны. Ее очень легко применить и к сакральной, как выяснилось, математике. Ведь ВНО по этому предмету, как и вообще его изучение в школах, — уже принуждение. Даже больше, чем изучение истории. Этот предмет господин Шкарлет щедро предлагает выбирать, кивая на демократические практики. Почему, по его словам, молодой человек с желанием получить естественную специальность должен еще и утруждать себя ненужной ему историей? Но математику также можно вынести за скобки нужд того, кто выбирает для себя медицинские специальности.

Вспоминаю времена, когда школьники в Украинской ССР по желанию родителей освобождались от изучения украинского языка как необязательного для себя предмета. Основание — национальность. У нас в классе кроме украинцев были русские, белорусы и армяне. Их родители писали заявления, и вот третья часть учеников идет домой после четырех уроков. Мы же — те, кто изучает украинский, — сидим в школе еще два часа. Принуждение? Конечно. Такое же, как отмена такого подхода. Освобожденные от изучения украинского с середины 1980-х вынуждены были сидеть на уроках.

Образование, обучение, получение знаний является принуждением, диктуемым цивилизационное развитие. С определенного возраста дети обязаны ходить в школу. Государственная школа или частная — без разницы. В вопросах грамотности Украина вообще более продвинутая и прогрессивная, чем некоторые европейские страны. Подавляющее большинство украинских детей умеют писать и читать уже в дошкольном возрасте, тогда как на Западе этому начинают учить только в первых классах. Если же ребенок не ходит ни в одну из школ и не учится, к родителям могут применить штрафные санкции. Принуждение к общему среднему образованию. Принуждение в чистом виде не быть полным дураком.

Учтите: разговоры о недопустимости учиться из-под палки начались именно вокруг острой необходимости учить историю Украины, лишенную российских контекстов. До этого времени ни один другой предмет под таким углом зрения не рассматривался. Сомнения рождает именно история. Что само по себе открывает более широкое пространство к манипуляциям: не хочу — не учусь, не вправе принуждать, я живу в свободной стране. Но обесценивание истории также обесценивает будущую победу Украины. Ведь историю пишут победители. Но если история не обязательна, зачем ее творить на поле боя и в тылу. И зачем вообще защищать страну, это принуждение воевать. Видите, как все связано.

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