Украину он не понимал. Одно важное обстоятельство в пути Горбачева 1 сентября, 13:00

Ушел из жизни Михаил Горбачев, последний руководитель СССР. Он был очень противоречивой фигурой, как и то время, в которое он руководил тогдашней страной

Но изменения, которые он инициировал, привели, все-таки, в основном к положительным изменениям не только на территории бывшего Советского Союза, но и в Восточной Европе, и в целом в мире.

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В этой связи обращу внимание только на одно важное обстоятельство. Горбачев в процессе своих преобразований хотел достичь одного результата (построить «социализм с человеческим лицом», превратить СССР в реальную демократическую федерацию или хотя бы в конфедерацию), получил совсем другое развитие событий — распад СССР, переход к капитализму. Уверен, что нечто подобное ждет и Путина. Российский самодержец, в отличие от Горбачева, хочет восстановления империи и пытается добиться этого кровавым военным путем. Но результат его жестокой авантюры будет совсем не тем, на который он рассчитывал. Мы это уже видим. И это только начало конца зарвавшегося кремлевского правителя. Украина станет приговором для путинского режима.

В России по поводу Горбачева кипят страсти. Одни его считают чуть ли не «отцом российской демократии», другие ненавидят за то, что именно он, якобы, разрушил СССР и способствовал возникновению в России дикого капитализма 1990-х гг., и связанных с этим социальных проблем для миллионов простых россиян.

В Украине, в отличие от России, к Горбачеву более сдержанное и умеренное отношение. Какая-то поляризация по отношению к нему существует только у людей старшего поколения, которые застали «горбачевскую перестройку». Для абсолютного большинства украинцев Горбачев остался в политическом архиве событий до августа 1991 года.

За независимость миллионы украинцев боролись сами

Почему к нему такое относительно индифферентное отношение в Украине? Он не способствовал провозглашению независимости Украины (более того, критически относился к этой идее). И создание независимой Украины, и распад СССР произошли вследствие стихийных политических процессов (перестройка, гласность), которым Горбачев дал мощный импульс, но на завершающем этапе скорее пытался их сдержать. Он выпустил «джинна из бутылки», «джинна демократии» и «джинна национального самосознания», стремления различных народов на территории СССР к национальному государственному суверенитету.

Он выпустил людей из тоталитарной клетки, но не смог их контролировать. Когда он это понял, то испугался, и попытался остановить эти процессы, но было уже поздно. Он не был жестоким диктатором, и в Украине (в отличие от Литвы и Грузии), он не применял силу для подавления национально-демократического движения. Поэтому к нему в Украине нет ненависти (как сейчас к Путину), но нет и особой любви и благодарности. За независимость миллионы украинцев боролись сами, возможностью получить независимость и самим стать хозяевами своего государства воспользовались и украинские элиты. А Горбачев стал благоприятным фактором, хотя и значимым, в этих изменениях.

Положительному отношению к Горбачеву в Украине не способствовало и то, что он в 2014 году фактически поддержал аннексию Крыма. Он был и остался приверженцем имперских взглядов, хотя и в относительно либеральной форме, в отличие от жестокого Путина. И у него не было агрессивных антиукраинских взглядов, присущих Путину. Он даже немного знал украинский язык и украинскую бытовую культуру, потому что вырос на Кубани, в Ставрополье, где жили потомки запорожских казаков. Но Украину он понимал так же плохо, как и Путин. Впрочем, это общероссийская проблема.

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