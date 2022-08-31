Пророк не в своем отечестве 31 августа, 16:44 Эксклюзив НВ Ярослав Грицак: Представьте себе, чтобы было, если бы на месте Горбачева в 1991 году был Путин, и почувствуете разницу (Фото:REUTERS)

Самой большой мировой заслугой Горбачева является то, что он возглавил распад СССР. Парадокс заключается в том, что он сделал это не мимо, а даже вопреки своей воле

Умер Михаил Горбачев. В украинских комментариях по поводу его смерти вспоминают почти исключительно о событиях последних лет его жизни: о его критической позиции относительно Путина и нынешней войны, с одной стороны, и о его одобрении аннексии Крыма и видении будущей Украины с Россией, с другой.

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Так устроена наша личная память. Она коротка и не уходит дальше нескольких лет. Кроме личной, есть еще более длинная, историческая. Это когда помним, что с нами не произошло: крещение Руси, казацкую революцию Хмельницкого и тому подобное. Между короткой и длинной лежит слепая зона средней памяти. Биография Горбачева попадает в эту слепую зону — а в этой зоне происходили важнейшие события.

Самой большой можно сказать мировой заслугой Горбачева является то, что он возглавил распад СССР. Парадокс состоит в том, что он сделал это не мимо, а даже вопреки своей воле.

Этот парадокс, однако, становится лучше понятным, если учесть такой факт: Горбачев был одним из последних могикан поколения шестидесятников. Это было то самое поколение, которое на Западе дало рок-культуру, в Центральной Европе — лидеров бархатной революции 1989, а в СССР — русских и украинских шестидесятников. Общими чертами людей этого поколения было то, что они не испытали на себе непосредственно бремя Второй мировой войны — потому что они были еще детьми во время войны или родились сразу после нее, а их молодость пришлась на времена благополучия и оптимизма 1960-х. Соответственно, это было поколение великой мечты. Его лидеры стремились изменить мир к лучшему — придать ему «человеческое лицо» — и верили, что это в их силах.

Горбачев был советским шестидесятником. Как и другие, он считал, что Сталин плохой, но Ленин хороший, и что советскую систему можно перезапустить («перестроить» и «ускорить») если устранить искажение сталинизма и застой брежневщины. Он не представлял, что эта система не поддается реформированию. Как шутили во времена горбачевской «перестройки»: какое может быть ускорение у падающего тела, кроме ускорения собственного падения?

В конечном счете, его не любят ни украинцы, ни россияне, ни другие бывшие советские люди

Советская система была построена на терроре. Хотя этот террор после смерти Сталина потерял свою масштабность и остроту, к моменту прихода Горбачева к власти КГБ сделал идеальную работу: он зачистил все советское пространство от инакомыслия. Все реальные или потенциальные диссиденты либо сидели в тюрьме, либо были высланы из СССР, либо приручены властью. Отсюда ненависть кагебистов к Горбачеву: своими необдуманными реформами он обнулил их достижения. И они были правы: забери из советской системы ее террористический стержень, и она рушится.

Эрнест Геллнер называл политику Горбачева «Реформацией без Библии, Просвещением без Энциклопедии» — и, добавим, от себя, советской пятилеткой без пятилетнего плана. Отсутствие видения у Горбачева особенно заметно в национальном вопросе. Этот вопрос всегда был «слепым пятном» для марксистов, а слепота самого Горбачева особенно заметна в украинском случае.

Примером является визит Горбачева во Львов в феврале 1988 г. Этот визит не был запланирован. Горбачев должен был посетить Донецк, но из-за плохих погодных условий его самолет должен был сесть во Львове. Львовяне были захвачены врасплох неожиданным появлением генсека в центре города, и в целом проявили к нему доброжелательность.

Сразу же Горбачев сказал в частном разговоре: «Львов особенно очаровал меня. Когда мы слышим слова «Западная Украина», «Западная Белоруссия», мы думаем о Бандере, лесных братьях и 1939 годе. Оказывается, однако, что украинцы, особенно наиболее рафинированные среди интеллигенции, не имеют с этим проблемы. Они смотрят на 1939 год и не воссоединение, как на историческую фазу в судьбе своей нации. И это помогает нам понять другие аспекты национального вопроса.

Советник Горбачева Анатолий Черняев, в своих воспоминаниях цитировавший эти слова, добавил от себя: «Комментарии здесь излишние. Это было «wishful thinking», реальность была затуманена комфортным «интернациональным взглядом».

Горбачев верил, что Украина отличается от балтийских республик. Русификация здесь, по его мнению, была спонтанной: украинцы сами не хотели отправлять своих детей в украинские школы, особенно в городах. Об украинском языке думают только украинские писатели: кто будет читать их книги на украинском? В целом, считал он, язык и история украинцев, русских и белорусов настолько связаны и схожи между собой, что трудно отличить россиянина от украинца или белоруса.

Горбачев разделил судьбу всех лидеров, которые не стали пророками в своем отечестве. Только что его родиной была не Россия, в которой он родился, и не Украина, откуда происходила его мать. Его родиной был Советский Союз, где, как он надеялся, могут жить и уживаться между собой русские, украинцы и другие народы.

В конечном счете, его не любят ни украинцы, ни россияне, ни другие бывшие советские люди. Не любят по разным причинам, но не любят одинаково. Однако его продолжают любить на Западе. Не только потому, что он помог развалить СССР, но и потому, что в значительной степени благодаря ему Союз развалился мирно. Представьте себе, что бы было, если бы на его месте был в 1991 году был Путин, и почувствуете разницу.

Я не знаю, появится ли когда-то где-то памятник Горбачеву. Но если и появится, то он, предполагаю, будет напоминать памятник на могиле Хрущева, сочетающий черный и белый цвета, как две стороны его натуры.

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