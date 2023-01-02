Захватывающая история шоколада: когда деньги росли на деревьях 2 января, 21:40 Эксклюзив NV

Каким образом шоколад стал популярным и распространился по всему миру со скоростью лесного пожара, когда место его рождения долгое время оставалось забытым?

Адвент-календари со спрятанными шоколадными угощениями, огромные банки «Quality Street» и дымящиеся чашки горячего шоколада, украшенные взбитыми сливками и зефиром, — все это самые любимые зимние продукты на Рождество. Но задумывались ли вы о том, откуда на самом деле берется шоколад и как он проник в нашу кулинарную культуру?

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У шоколада захватывающая и богатая история, о которой такие ученые, как я, узнают все больше с каждым днем.

Шоколад изготовляется путем ферментации, сушки, обжаривания и измельчения семян небольшого тропического дерева рода Theobroma. Большая часть продаваемого сегодня шоколада производится из какао-бобов разновидности Theobroma cacao, но коренные народы Южной Америки, Центральной Америки и Мексики делают еду, напитки и лекарства из многих других видов Theobroma.

Какао было одомашнено не менее 4000 лет назад — сначала в бассейне Амазонки, а затем в Центральной Америке. Самые старые археологические находки какао, датируемые 3500 г. до н. э., происходят из Эквадора. В Мексике и Центральной Америке сосуды с остатками какао датируются 1900 годом до нашей эры.

Какао — это название на многих языках Мезоамерики (Мексика и Центральная Америка) как для дерева, так и для семян и препаратов, которые из них получают. Люди, использующие это слово, отдают дань уважения древнему индейскому прошлому. Какао — удобный универсальный термин, так же, как «хлеб» на английском языке описывает разнообразную выпечку из муки, воды и дрожжей.

На протяжении тысячелетий жители Мезоамерики использовали какао для многих целей: в качестве ритуального подношения, лекарства и ключевого ингредиента как для угощения в особых случаях, так и в повседневной еде и напитках, каждое из которых имело разные названия. Один из этих особых местных отваров из какао назывался «шоколад».

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Каким образом шоколад стал популярным и распространился по всему миру со скоростью лесного пожара, когда место его рождения долгое время оставалось забытым?