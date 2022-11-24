Россия начала самоизоляцию сто лет назад 24 ноября, 17:32 Эксклюзив НВ

Для тех, кто не согласен, в сталинские времена были расстрелы. В брежневские — психушки. В путинские — крылатые ракеты. Все для того, чтобы Россия оставалась в дальнейшем изолированной от прогресса и цивилизации

В феврале 1938 года по приговору «тройки» расстреляли физика-теоретика Матвея Бронштейна. Ему исполнилось всего тридцать два. За шесть месяцев до того, в августе 1937 года, его арестовали в Киеве, куда молодой ученый приехал из Ленинграда в отпуск. Приехал домой, но на малую Родину: он родился в Виннице, поэтому есть все основания называть Бронштейна украинским ученым. Известен наш земляк первыми в СССР работами по квантовой теории гравитации. Также знал несколько иностранных языков, среди которых — японский, и переводил на русский произведения украинских поэтов.

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Знатокам советской истории не нужно специально объяснять, за что могли расстрелять любого человека во времена, определенные как Большой Террор еще при жизни Иосифа Сталина. Однако случай физика Матвея Бронштейна особенный. Его, как сотни тысяч подобных жертв, обвинили в антисоветской деятельности и признали «врагом народа». Физика уничтожили за литературное творчество. Основанием для ареста стала написанная ученым повесть «Изобретатели радиотелеграфа» — не изданная книга, только рукопись. Бронштейн отказался внести в текст редакторскую правку, на которой настаивал издатель. А тот написал донос.

Состав преступления был следующим. Автор категорически отказался назвать изобретателем радио россиянина Александра Попова, а не итальянца Гульельмо Маркони, который, по сути, им и был. О чем знала и до сих пор знает вся Европа и весь цивилизованный мир. Однако Бронштейн по требованию редактора российского советского издательства должен был написать: Маркони украл изобретение у Попова. Когда ученый спросил, зачем так поступать, в ответ услышал это патриотично. Не удержавшись, Бронштейн назвал подобный патриотизм фашистским. За что и поплатился.

Информационная изоляция была необходима, чтобы население не могло разоблачить ложь

По меньшей мере, три поколения рожденных в СССР, который создала большевистская Россия благодаря военной агрессии и последующей оккупации, слышало, знало и искренне верило: радио придумал этнический русский Попов. А паровоз тоже россияне, братья Черепановы. Хотя на самом деле — британский изобретатель Джордж Стефенсон. Не имея никаких сантиментов к царской России, констатирую: до большевистского переворота в октябре 1917-го приписывание чужой славы и присвоение западных достижений не практиковалось и не было составной частью государственной политики. Государство так же не было правовым — однако фактов, когда казнили за отказ приписывать России и россиянам чужие заслуги.

Даже наоборот: разрешалось критическое отношение к роли России в развитии прогресса во всех областях. Самый известный пример — сказка Николая Лескова «Левша». По вымышленному сюжету, неграмотный деревенский кузнец подковал английскую механическую блоху. То есть, превзошел иностранцев по уровню мастерства. Хотя такая филигранная работа действительно испортила игрушку, ведь блоха не могла с подковами танцевать. Впоследствии Левше устроили тур по Европе, а по возвращении — запихнули умирать в сумасшедший дом. Потому что мастер призвал российских военных руководителей запретить чистить ружья кирпичной крошкой — в Англии так не делают, это делает оружие непригодным для войны.

Таким образом, даже в этой и других придуманных при царе историях Россия и россияне становились не движителями, а настоящими разрушителями прогресса. Российская империя во всем была вторичной, второстепенной, тормозила в развитии и на фоне экспорта в Европу русского балета оставалась огромным государством неграмотной нищеты. Большевики принялись исправлять ситуацию и после своей окончательной победы, читай — подавления сопротивления ближайших соседей, провозгласили сначала Союз Социалистических Советских Республик (ССРР), и почти сразу — программу ликбеза (ликвидации безграмотности).

Отсчет правильно вести с 1920-х годов. А значит, сто лет российской самоизоляции. Прежде всего — информационной, культурной, научной, просветительской. Ведь сначала тогдашний глава государства Лев Троцкий (больного парализованного вождя товарища Ленина отстранили от власти, сделав его символом), а затем — победивший в партийной борьбе Иосиф Сталин, указанием из Кремля научили население читать и писать. Затем контролировали написанное и давали читать только то, что нужно для пропаганды, оглушения и обманывания миллионов. В сознание подданных вбивалось: Россия всему голова, творец всего, от России пошел целый мир, Россия придумала все на свете. В частности, железные дороги, самолеты, паровозы, радио, впоследствии — телевидение. Им Россия со второй половины ХХ века начала активно пользоваться и пользуется как наиболее эффективным пропагандистским инструментом.

Информационная изоляция была необходима, чтобы население не могло разоблачить ложь. Поэтому поколение советских детей росло на сказках Пушкина, «Золотом ключике» Толстого, «Враче Айболите» Чуковского и «Волшебнике Изумрудного города» Волкова. Понятия не имея о первоисточниках: баснях Лафонтена, «Приключениях Пиноккио», «Враче Дуллитле» и «Волшебнике из страны Оз». Чем взрослее становился советский гражданин, тем чаще должен был использовать в разных сферах деятельности только советские тезисы, разработки, практики. Причем достижения представителей других народов, скажем, украинцев, евреев или грузин, Россия немедленно именовала удельно российскими.

Эти практики унаследовала Россия и даже развила. Информационная изоляция вместе с агрессивной пропагандой привела к тому, что за пределами России для граждан России не существует ничего полезного. Вспомните, как обесценивал Запад и, прежде всего, Америку ныне покойный российский сатирик Михаил Задорнов. Фраза Американцы тупые была его визитной карточкой и находила благодарный отклик у миллионов россиян. Действительно, ну что могут придумать за пределами России — государства, чьими достижениями пользуется весь мир. Ведь паровоз, самолет, автомобиль, радио, телевидение, кино, балет и даже рок-музыку в России либо придумали, либо — качественно развили.

Кто не согласен, для того в сталинские времена были расстрелы. В брежневские — психушки. В путинские — крылатые ракеты и ядерное оружие. Все для того, чтобы Россия оставалась в дальнейшем изолированной от прогресса, культуры, цивилизации. Собственно, россиянам это не менее ста лет удается. И они свирепствуют, когда кто-то не хочет, чтобы их тащили за собой. Прежде всего, разумеется, речь здесь об украинцах.

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