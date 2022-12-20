Главный миф Путина о России 20 декабря, 16:11

Зачем Россия ворует и переписывает историю

Наша идентичность зависит от наших воспоминаний. То есть, то кем мы себя видим, зависит от того, что мы о себе помним. Достижения и неудачи, постигшие нас, попадая в сокровищницу памяти, формируют наше восприятие самих себя. В то же время наша идентичность зависит не только от воспоминаний о собственной жизни, но и от жизни других людей, с которыми мы себя идентифицируем. Поэтому многие люди с большим энтузиазмом интересуются историей своего рода — таким образом они стремятся добавить что-то важное к собственному самовосприятию. Согласитесь, если вы знаете, что среди ваших дедов-прадедов были потомки княжеского рода, это заставляет вас чувствовать себя немного по-другому, чем информация о том, что все ваши предки сеяли гречку в родном селе.

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Аналогичным образом наша идентичность формируется историей тех сообществ, к которым мы принадлежим. Когда мы приходим работать в компанию с большой историей, или играть в команду, которая имела в своей летописи немало славных страниц, это меняет наше самовосприятие. В конце концов, знакомство с историей собственного народа также оказывает мощное влияние на нашу идентичность. Осознавая себя потомками боевых дружин киевских князей, славных казаков или воинов УПА мы, украинцы, получаем силу бороться за свою независимость. Поэтому каждая страна лелеет свою историю, ведь таким образом создается общая идентичность ее граждан, которая важна для ее успешного функционирования.

Итак, ответ на вопрос «Кто я есть?» решающим образом зависит от ответа на вопрос «Что я помню о себе?». Меняя воспоминания, можно изменять свою идентичность.

Мы, украинцы, получаем силу бороться за свою независимость

В то же время, когнитивные науки показали одну интересную особенность нашей памяти. Традиционно, мы привыкли воспринимать ее как летопись, аудио- или видеозапись, в которой можно найти пусть не совершенную, но все же объективную запись прошлых событий. На самом деле это не так. Если воспользоваться образным языком, то можно сказать, что в нашей голове живет не скрупулезный историк, умело документирующий факты и отсеивающий правду от вымысла, а писатель, пишущий исторический роман. Он, конечно, полагается на факты, но, прежде всего, заинтересован в создании из них нужной для себя истории. Для этого он игнорирует одни события и преувеличивает значение других, иногда придумывает новые факты и события, для того чтобы его повествование соответствовало сценарию и служило целям, которые он перед собой положил. А еще у этого писателя одна деликатная функция — он постоянно корректирует свой роман, чтобы сделать его актуальным в отношении происходящих в данный момент событий. И поверьте, я не преувеличиваю. Уже не одно исследование продемонстрировало, что, в определенной степени, память является плодом нашего собственного творчества и содержит немало ложных воспоминаний, инсталлированных туда нами или другими людьми. Последний факт стоит особого внимания, ведь он означает, что авторами книги нашей памяти являются не только мы, но и другие люди. Они могут не только помогать нам писать этот рассказ, но и изменять и фальсифицировать его, заставляя нас «вспоминать» события, имеющие мало общего с реальностью (тема ложных воспоминаний (false memories) очень интересна, поэтому я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с работами Элизабет Лофтус (Elizabeth Loftus), посвященными этой проблеме).

Думаю, что эта особенность человеческой памяти делает историю столь привлекательной для Путина и многих его авторитарных предшественников. История — это коллективная память народа, так что менять и фабриковать ее можно аналогично индивидуальным воспоминаниям, чем он, в конце концов, и занимается, манипулируя тем самым идентичностью своих подданных.

Главной целью исторического романа, который пишет Путин, является создание и поддержание мифа о России как великой стране, имеющей особую миссию и права. Для этого его пропагандистская машина настойчиво рассказывает о победах России, преувеличивая их вес и умалчивая поражения, отбеливает биографии важных исторических фигур, фабрикует события, в конце концов ворует историю, например, присваивая себе название «Русь» и тем самым претендуя на наследство влиятельного средневекового государства — Киевской Руси. Таким образом, пропаганда создает исторический рассказ, который заставляет россиян чувствовать себя великим народом, способным на великие дела и «имеющим право» вершить историю других стран. В конце концов, кажется, они убедили в этом не только себя — многие другие страны искренне тиражируют этот российский исторический нарратив.

Нетрудно понять, что такая идентичность нужна Москве для обоснования своей империалистической политики. Хочу напомнить читателю, что накануне Второй мировой войны исторические мифы о собственном величии активно создавали Германия, Италия, Венгрия, Япония, что позволяло им обосновывать свои претензии на территорию других стран. Таким образом, исторические повествования, которые написали себе эти народы, стали причиной наиболее массового убийства в человеческой истории. К сожалению, сегодня события повторяются и путинские попытки написать свой исторический рассказ, толкают его подданных на массовое убийство жителей соседней страны. Мы, украинцы, веками были свидетелями того, как Москва воровала и извращала историю и похоже, что она решила избавиться от важного свидетеля. Ну что ж, от великой лжи до преступления один шаг, и они его сделали.

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