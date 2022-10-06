Война на долгие годы. Почему Путин зашел так далеко? 6 октября, 19:13 Джозеф Най: Путин совершил ошибку в расчётах и зажёг спичку, которая дала старт пожарищу (Фото:REUTERS)

Российская война в Украине — самый взрывоопасный конфликт в Европе с 1945 года

Многие на Западе считают, что это «война по выбору», начатая президентом России Владимиром Путиным, но сам он утверждает, что принятое в 2008 году решение НАТО о будущем членстве Украины в блоке создало экзистенциальную угрозу на российской границе. А некоторые видят истоки этого конфликта в событиях времён окончания Холодной войны и в неспособности Запада адекватно поддержать Россию после развала СССР. Как определить причины войны, которая может длиться ещё много лет?

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Первая мировая война случилась больше ста лет назад, но до сих пор историки пишут книги, споря о её причинах. Началась ли она потому, что сербский террорист убил австрийского эрцгерцога в 1914 году, или же она в большей мере объясняется соперничеством находившейся на подъеме Германии с Британией, или же с ростом национализма по всей Европе? Ответ будет таким: «всё выше перечисленное и многое другое». Но война не была неизбежной, пока она реально не началась в августе 1914 года; и даже тогда не были неизбежностью последовавшие затем четыре года кровавой бойни.

Чтобы лучше разобраться, стоит провести различие между глубокими, промежуточными и непосредственными причинами. Представьте себе костёр: укладывание дров — это глубокая причина; добавление зажигательных смесей и бумаги — промежуточная; зажигание спички — непосредственная причина. Впрочем, даже после этого пылающий костёр не является неизбежностью. Сильный ветер может погасить спичку, или внезапный ливень может намочить дрова. Историк Кристофер Кларк в своей книге о причинах Первой мировой войны «Лунатики» отмечает, что в 1914 году «будущее было всё ещё открытым — абсолютно». Главной причиной этой катастрофы были плохие решения властей.

Нет сомнений, что в случае с Украиной Путин зажёг спичку, приказав российским солдатам вторгнуться в эту страну 24 февраля. Подобно руководителям великих держав в 1914 году, он, наверное, считал, что это будет короткая, высокоточная война с быстрой победой, похожая на захват Советским Союзом Будапешта в 1956 году или Праги в 1968-м. Десантники овладеют аэропортом, а наступающие танки займут Киев, отстранив президента Украины Владимира Зеленского и установив власть марионеточного правительства.

Всё сказанное не означает, что украинская война была неизбежной

Путин заявил российскому народу, что проводит «специальную военную операцию» с целью «денацифицировать» Украину и не допустить расширения НАТО до российских границ. Но поскольку он очень сильно ошибся в своих расчётах, мы должны задаться вопросом, а о чём он думал на самом деле. Из собственных сочинений Путина, а также из работ его биографов, например, Филипа Шорта, мы знаем, что промежуточной причиной стал отказ считать Украину легитимным государством.

Путин сожалеет о развале СССР, которому он служил в качестве офицера КГБ, и считает Украину выдуманным государством, в том числе из-за сильной культурной близости Украины и России. Кроме того, Украина проявила «неблагодарность»: она оскорбила Россию своим восстанием на Майдане в 2014 году, свергнувшим пророссийское правительство, и углубляла торговые отношения с Евросоюзом.

Путин хочет восстановить то, что он называет «Русским миром», и задумывается о своём историческом наследии, поскольку скоро ему будет 70 лет. Прежние лидеры страны, например, Пётр Великий, в своё время расширяли власть России. На фоне слабости западных санкций, введённых после нападения России на Украину и аннексии Крыма в 2014 году, Путин явно задавался вопросом: а почему бы не зайти ещё дальше?

Перспектива расширения НАТО была промежуточной причиной уже в меньшей степени. Хотя Запад создал Совет Россия-НАТО, благодаря которому российские военные офицеры смогли присутствовать на некоторых заседаниях блока, Россия ожидала большего от этих отношений. В начале 1990-х госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил своему российскому коллеге, что НАТО не будет расширяться, но историки (например, Мэри Саротт) показали, что Бейкер быстро отозвал эти устные заверения, которые никогда не были подтверждены письменным соглашением.

Когда президент США Билл Клинтон обсуждал этот вопрос с президентом России Борисом Ельциным в 1990-е годы, имелось неохотное, но согласие России на определённое расширение НАТО, однако у обеих сторон различались ожидания. Решение НАТО на саммите 2008 года в Бухаресте включить Украину (и Грузию) в число потенциальных будущих членов блока лишь подтвердило худшие опасения Путина по поводу Запада.

И всё же, хотя решение НАТО в 2008 году могло быть ошибочным, ему предшествовало изменение подходов у самого Путина. После терактов 11 сентября 2001 года он помогал США, но, как показывает его речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, он стал хуже относиться к Западу ещё до Бухарестского саммита. Именно поэтому вероятность расширения НАТО являлась лишь одной из нескольких промежуточных причин, и к тому же, после Бухарестского саммита её значение ослабло, благодаря заявлениям Франции и Германии, что они наложат вето на членство Украины в НАТО.

За всем этим стояли более отдалённые или глубокие причины, возникшие после окончания Холодной войны. Изначально наблюдалось много оптимизма, как в России, так и на Западе, что крах СССР позволит расцвести демократии и рыночной экономике в России. В первые годы Клинтон и Ельцин предпринимали серьёзные усилия для развития хороших отношений. Но хотя США предоставляли кредиты и экономическую помощь правительству премьер-министра России Егора Гайдара, россияне ожидали намного большего.

После семидесяти лет плановой экономики внезапное превращение в процветающую страну с рыночной экономикой было невозможным. Попытки решительно провести столь быстрые изменения не могли не привести к колоссальным нарушениям, коррупции и экстремальному неравенству. Некоторые олигархи и политики невероятно обогатились благодаря быстрой приватизации государственных активов, но уровень жизни большинства россиян снизился.

В феврале 1997 года в Давосе нижегородский губернатор Борис Немцов (позднее он был убит) рассказывал, что в России никто не платит налоги, а правительство задерживает выплату зарплат. В сентябре следующего года либеральный депутат Григорий Явлинский заявил на обеде в Гарвардской школе им. Кеннеди, что «Россия полностью коррумпирована, а у Ельцина нет идей». Ельцин, у которого ухудшалось состояние здоровья, не мог справиться с политическими последствиями ухудшения экономической ситуации; он обратился к малоизвестному тогда Путину, бывшему агенту КГБ, чтобы тот помог ему восстановить порядок.

Всё сказанное не означает, что украинская война была неизбежной. Но постепенно её вероятность повышалась. 24 февраля 2022 года Путин совершил ошибку в расчётах и зажёг спичку, которая дала старт пожарищу. Трудно представить, чтобы он сумел его погасить.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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