Аппетиты империй всегда растут 8 августа, 12:33

Былинное наследие обычно делят на несколько циклов. Один — «киевский», о богатырях и ратных подвигах. Второй — «новгородский», о быте, купцах и состоятельности

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Но если Илья Муромец погибнет в бою с монголами на реке Калке, то купцу Садко не оставит шансов Москва.

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Новгородская республика просуществовала три с половиной столетия. Простиралась от Белого моря до Волги, от Балтийского моря до Уральских гор. Одна из немногих земель, сумевшая избежать монголо-татарского разорения. Именно здесь было вече — реальная форма средневековой демократии, когда на все ключевые должности людей выбирали, а не назначали.

Капитал являлся основой власти, а не наоборот. В какой-то период это привело к зарождению протоолигархов, что они лоббировали свои креатуры на главные должности. В то же время у Новгорода не было родимых пятен абсолютизма: власть была сложной системой сдерживаний и противовесов между выборным князем, архиепископом, посадником, тысячником и старостами. Вече решало вопросы войны и мира, судьбу законов, объем налогов и определяло, кто будет возглавлять республику.

Новгород был настоящим торговым «окном в Европу», которое было прорублено задолго до Петра. Именно здесь могла появиться четвертая восточнославянская идентичность: вместе с современными Украиной, Белоруссией и Россией. Если бы не Москва.

В российских учебниках истории эти процессы называют « присоединением»

Причиной первой московско-новгородской войны стала попытка Новгорода пригласить епископа из Киева, который в то время в церковном вопросе ориентировался на Константинополь. Поэтому Иван Третий обвинил новгородцев в измене и в 1471 разбил их войска в битве на реке Шелонь и захватил город.

В течение следующих семи лет Москва постепенно урезала независимость Новгорода. Судебные функции перекочевали к завоевателям, часть земель была отторгнута в пользу захватчиков. В 1478 году часть новгородской элиты провозгласила Ивана Третьего владельцем города, создав предпосылки для нового завоевательного похода. В том же году независимый Новгород потерпел крах.

Вечевой колокол был вывезен в Москву. Вече упразднено. Сторонников независимости переселили, отправили в монастыре или убили. Город стал частью Московского княжества. Впрочем, 90 лет спустя, в 1570-м году, подозрения Ивана Грозного относительно «пропольских» настроений в городе стали причиной очередного похода на Новгород. В результате город грабили шесть недель.

В российских учебниках истории эти процессы называют «присоединением».

Новгород исчез. Сейчас это небольшой по значению областной центр. Никаких амбиций. Никакой идентичности. От прежнего величия остались только стены.

Исторические параллели условны, но наглядны. Аппетиты империй всегда растут. Любое порубежье — в зоне риска. Смену орбиты воспринимают как угрозу. Претензию на самостоятельность — как причину для войны. Недостатки демократии — продолжение ее преимуществ. Закрытые структуры способны воспользоваться слабостями открытых. Некоторые войны проигрывают навсегда.

Иногда лучше учиться на чужих ошибках.

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