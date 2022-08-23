Оставайтесь в меньшинстве — богаче будете 23 августа, 11:41 Эксклюзив НВ

Вы думаете украинцы единственные, кто мечтает быстро разбогатеть?

Думаете, что жителям состоятельных стран это не свойственно? Еще как собственно, и прошедшая неделя стала прекрасным тому подтверждением. В начале года, еще во времена пандемии и карантинов, инвестиционный мир активно обсуждал феномен «реддитов», агрессивных розничных инвесторов, которые сплачиваясь разгоняли цену на акции компаний до заоблачных высот, зарабатывая быстрые деньги, как в МММ, и при этом нанося большой вред профессиональным инвесторам, игравшим на понижение против этих самых компаний. Все выглядело благородно — простые люди могли заработать, а капиталисты несли безумные потери.

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«Мир избам, война дворцам». Наверное, одним из самых пострадавших среди профессионалов оказался инвестиционный фонд Melvin Capital, который благодаря «реддитам», за месяц потерял почти $8 млрд, да еще и вдобавок теперь вынужден отчитываться перед Государственной комиссией по ценным бумагам США относительно процедур риск-менеджмента, которые по мнению чиновников были недостаточно эффективными. Объектами набегов «реддитов», как правило, были небольшие компании в сомнительном финансовом состоянии, часто на грани выживания, что и делало их хорошими кандидатами для понижения в исполнении капиталистов-профессионалов. Всего таких компаний было несколько десятков, но наиболее известны стали GameStop и AMC Entertainment, которых «реддиты» фактически спасли от банкротства, вот только непонятно для чего. И кто вообще выиграл от того, что процесс инвестирования превратился в дешевое казино с участием маленьких инвесторов, умирающих компаний и тщеславных профи с Уолл-Стрит, недооценивших потенциал сплоченных финансистов-любителей? Думаю, что никто, ведь революционная энергия народных масс в основном разрушительна.

Объяснить причину феномена «реддитов» не так уж трудно: бесплатные деньги, которые щедро раздавала власть во время пандемии, много свободного времени на карантине, легкий и дешевый доступ к биржевой торговле благодаря интернету и, конечно, желание быстро и легко заработать. Не знаю, многим ли «реддитам» удалось обогатиться, скорее всего нет, ведь толпа всегда склонна покупать на максимуме цен, которые в подобных «инвестициях» демонстрируют безумные амплитуды колебаний, достигая сотен процентов за одну торговую сессию. Только представьте — инвестировали вы тысячу долларов, а через час у вас уже две, к концу торговой сессии четыре или пять.

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