На собственном опыте. Как лечат раненых в больнице Мечникова в Днепре 13 июня, 13:40 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Больница Мечникова в Днепре становится первыми воротами на пути возвращения в гражданскую жизнь, хотя иногда е и не надолго. Трудно пройти ворота, когда на них стоит цербер

Вранці ти прокидаєшся та йдеш на позиції, або постійно перебуваєш на них, щоби продовжити виконувати свою роботу. Кожен свою роботу — кулеметник, гранатометник, стрілок чи медик, як в моєму випадку.

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А вже увечері голий і беззахисний опиняєшся, після поранення, у відділенні реанімації лікарні Мєчнікова в Дніпрі. З цього моменту траєкторія життя змінюється і бійцям доводиться адаптуватися до нових умов як фізично, так і психологічно. Перебуваючи в лікарні, я бачив бійців з різними пораненнями. Але всі вони схожі в одному — вони знесилені і пригнічені морально, всіх турбують каліцтва, неможливість продовжувати свій звичайний спосіб життя і часто повна або часткова залежність від інших.

Проте їхній бій не закінчився. Тепер їхня війна — це війна за себе в стінах лікарні, і вона лише розпочинається.

Персонал лікарні має дуже патерналістичний підхід і вважає, що всі пацієнти — воїни, а значить ані допомога, ані турбота їм не потрібні, вони мають терпіти біль геройськи, переживати його як в американських бойовиках, а тому навіть ще трохи болю додати не завадить. Так буде навіть краще. Тому часто болючі процедури проходять без знеболення і навіть без спроб цей біль зменшити. Зайвий раз підійти, чи запитати що необхідно пацієнту не потрібно. Самі докличуться. Якщо зможуть.

Таке ставлення змушує пацієнтів почуватися непотрібними і виховує почуття провини. Починаючи з самого факту присутні в лікарні, так наче ми самі обрали варіант бути пораненими і лежати в душних палатах, які своїми стінами дають відчути власну непотрібність. З перших днів госпіталізації, воїни почувають себе зайвими в цьому житті.

В західній медицині всі послуги в системі охорони здоров’я обертаються навколо пацієнта.

Йому надається право вирішувати власну долю і для цього він отримує всю інформацію про свій стан. Це називається пацієнт-орієнтований підхід.

Також в цьому підході закладений комфорт і безпека пацієнта. Коли виходячи з потреб пацієнта формується догляд за ним. Звісно, враховуючи складений, разом з цим пацієнтом, план лікування.

Окрім того пацієнт-орієнтована модель має економічну обґрунтованість. Якщо пацієнт, обізнаний в своїй хворобі і знає як здійснювати само менеджмент, він потребує значно меншої уваги лікаря і відповідно менших витрат.

Українська медицина побудована діаметрально протилежно. Тут все обертається навколо лікаря. Навіть лікарні побудовані так, щоб зручно було лікарям. І як наслідок пацієнти дезорієнтовані, розгублені, демотивовані і впевненні, що від них нічого не залежить. Вони не отримують стільки інформації про свій стан, щоби зрозуміти що з ними, а перебуваючи в лікарні про них немає кому подбати. Тому вони лежать беззахисні і непотрібні. Особливо це стосується бійців, поранених на фронті.

З перших днів госпіталізації, воїни почувають себе зайвими в цьому житті

Розмови лікарів з пораненими відбуваються «на бігу», мабуть для того, щоби пацієнт не встиг поставити додаткові питання. Але зазвичай бійці не розбираються у своїх проблемах, тому і додаткових запитань не виникає. І справа не у великому потоці пацієнтів. Статистика показує, що середня тривалість спілкування лікаря з пацієнтом не перевищує двох хвилин. Справа в повазі і емпатії до кожного з них. Зазвичай лікарський персонал у відділеннях покидає лікарню близько шостої вечора. Приблизно в цей час посилювалися обстріли позицій, на яких я був, і потім не вщухали до ранку. Чи важко працювати лікарям? Все пізнається в порівнянні. Чи важко захищати країну, коли твій день триває 24 години під обстрілами?

У двох бійців, сусідів по палаті було поранення черевної порожнини і їх найбільше цікавило, яких обмежень у харчуванні вони мають дотримуватися. Але окрім незрозумілого «попийте кефірчик і поїжте супчик» з лікаря нічого вичавити не вдалося.

Вони точнісінько виконали поради лікаря і обох через деякий час почало нудити і закінчилося все блювотою. З різницею в тому, що у одного це відбулося опівночі, а у іншого — ближче до ранку. Це не перетворилося б на велику проблему, якби не лежача позиція одного з них. А блювота в такому положенні небезпечна асфіксією. Закон української лікарні: хочеш вижити — кричи. Оскільки палати не обладнані кнопками виклику медичного персоналу, у пацієнта тільки один шанс отримати медичну допомогу — кричати, сподіваючись, що хтось його почує. А якщо він не в змозі цього зробити, доводиться кричати сусідам по палаті.

В одну з ночей я прокинувся від шуму в коридорі. Бійцю з сусідньої палати намагалися ввести шлунковий зонд. При цьому у нього був підвищений блювотний рефлекс і кожна спроба завершувалася тривалою блювотою. Однак це не зупиняло персонал, який вперто продовжували пхати в пацієнта зонд, не звертаючи увагу на його рефлекси. Замість того, щоб зробити це в інший, безболісний для пацієнта спосіб.

Серед інших випадків було те, що медичні сестри не могли якісно зафіксувати внутрішньовенний катетер сусіду по палаті, не вистачало шприців для розведення препаратів, для їхнього внутрішньовенного введення, накладені перев’язки майже миттєво відклеювалися і висіли, наче лахміття, на побитих війною тілах пацієнтів. Будь яке питання ставило персонал в ступор, і складалося враження, що це — перші бійці, які потрапили до лікарні, хоча пройшло вже понад три місяці, як почалася велика віна.

Це приклади низької компетенції персоналу кожного рівня, як лікарського так і медсестринського, лікарні і лікарсько-орієнтованої медицини, коли лікар сам ухвалює рішення за пацієнта, часто роблячи гірше пацієнту, оскільки ухвалене рішення стандартизовано-шаблонне, не адаптоване під потреби саме цього бійця.

Натомість в ситуації з бійцями важливо зробити їх активною стороною процесу лікування, створювати якомога більше комунікації, аби бійці з першого дня відчували свою потрібність і залученість. Їхня ізоляція, як мимовільна, так і свідома, безправ’я, агресивність персоналу в поведінці щодо бійців посилює вже отримані психічні травми.

Лікарня Мечникова в Дніпрі стає першими воротами на шляху повернення в цивільне життя, хоча, подекуди, і не надовго. Важко пройти ворота, коли на них стоїть цербер. Кожен з бійців — це власна історія травми, яку вони пам’ятають до найменших дрібниць. Завдання першої прифронтової лікарні, допомоги відкритися, розповісти цю історію, а не інкапсулювати її ще глибше, лишаючись сам на сам зі своїми проблемами, які допоможе відкрити лише алкоголь при розмові з друзями після повернення додому, насправді ще більше поглиблюючи біль та ізоляцію. Реабілітація бійців, які отримали травми, не лише фізичний процес. Психологічний комфорт тут має таке саме значення, як і фізичний. Вони спрацюють лише в парі.

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