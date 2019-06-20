История игрушек 4 — идеальный сиквел Вчера, 23:16 Цей матеріал також доступний українською

Рецензии на пиксаровские мультфильмы бывают двух типов: «хорошо» и «великолепно»

Вот как-то не умеют они делать мульты на троечку, даже беззубые сиквелы «Тачек» на фоне конкурентов выглядели твердыми хорошистами. Да, для Pixar слабенько, брюзжали фанаты, но «Холодное сердце» со всеми сиропными песнями пересматривайте сами.

И вот еще что — рецензии на Pixar обычно начинаются с упоминания короткометражки, которая традиционно предшествует большому мульту. Но в этот раз малышки почему-то не было, а организм-то давно привык к хорошему и поначалу надул губы — аперитив не подали.

Но вот началась сама «История Игрушек» и осадок смыло дождем, сегодня в нашем прокате стартует четвертая часть главной пиксаровской франшизы, еще вчера включавшей в себя три полных метра, три малышки, два Оскара и семь номинаций на него же. Гигантские сборы третьих «Игрушек» не оставляли выбора — продолжение просилось.

Уж не знаю, была ли у создателей закладка на будущее, или так просто получилось. Но у сценарной комнаты после предыдущих частей оставалась в загашнике пара сюжетных линий, вокруг которых можно было танцевать: новая хозяйка игрушек (Энди вырос) и пустота в сердце Вуди, всю лирику ранее забирали на себя Базз и Джесси, не говоря уже о Барби с Кеном.

Если предыдущий абзац напугал вас обилием незнакомых имен, то это зря — четвертую часть можно спокойно смотреть с «нуля», тем более, выросло новое поколение, а для них эти герои тоже могут быть внове. Еще раз подчеркну — смотрите спокойно, потому что этот тот редчайший случай, когда сиквел самодостаточен.

Объясняется сие просто — мульт создавали умные люди и какое же это удовольствие — наблюдать за работой профессионалов, которые в состоянии придумать свежий гэг в мультфильме и обойтись при этом без отрыжек и прочих тортов в лицо. Кстати, отдельное спасибо за отсутствие финальной песни.

Свежо, актуально и оригинально: для детей — то экшен, то драма, то хоррор (но не слишком), зато крепкая комедия для родителей, которые вполне могли смотреть первую часть в детстве, в режиме «раз в день». Pixar ведь давно делает мультфильмы, ориентируясь на взрослых. Детям тоже нравится, но заливистого детсадовского хохота на сеансе радары не засекли, зато сам в паре мест чуть из кресла не выпал.

Идеальный сиквел, все по делу: старые герои с новыми эмоциями, новые персонажи — с яркими проявлениями, мотивации зла прописаны и разрешены в развязке. Придраться не к чему, да и желания такого не возникало. Единственный минус — это последний мультфильм Pixar, к которому приложил руку создатель «Игрушек», Джон Лассетер. Так что к следующим работам будем присматриваться с неким опасением.

Итого: 9 из 10 с тегом СВ — Спешите Видеть. Думается, сборы и Оскары никуда не денутся (номинации так точно будут), а пятая часть со временем нарисуется. Прогнозирую, как человек, как-то зависший в диснеевском магазине на полтора часа и купивший в итоге Базза.

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