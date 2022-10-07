О революции сознания, которая так и не произошла в России 7 октября, 09:16

Агрессивное коллективистское сознание еще сто лет назад было присуще самым развитым странам мира и породило две мировых войны и множество войн локальных

Обновление экономики, технологии — эти темы были актуальны и в науке, и в межгосударственных отношениях в течение последних двух веков. Революция Мейдзи в Японии, Великие реформы в России, эпоха Танзимата в Османской империи. Народы по тем или иным причинам отставшие от лидеров индустриального и политического бытия, прикладывали неимоверные усилия, чтобы подтянуться к самым передовым — создать подобные им политические институты, системы образования и здравоохранения, суд и армию. Иначе — порабощение колониальными империями Запада и та же модернизация, но уже не в собственных интересах, а в интересах заморских метрополий.

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Японцев, русских, турок, тайцев, персов ужасала судьба Индии, Тьямпы, Египта, Бирмы, Цейлона. Хотя ничего апокалиптически ужасного в покоренных странах, как правило, не происходило, сама модернизация по принуждению и в интересах метрополии казалась и унизительной, и невыгодной древним и славным народам Азии и Африки. Но так или иначе модернизация и вестернизация преобразили за 19−20 века все континенты.

А ныне мир стоит перед новой колоссальной задачей — модернизацией сознания и, если угодно, его вестернизацией. Теперь важно не то, сколько в обществе гаджетов на сто человек, а что пишут и говорят, используя эти гаджеты, в той или иной стране.

Незаметно первый мир совершил колоссальный рывок в области сознания, в сфере ценностей. Не следует думать, что этот рывок однозначно приводит только к положительным результатам. Ни порох, ни паровая машина, ни компьютер, ни освоение космоса не являются однозначно положительными явлениями, но без их освоения ныне немыслимо существовать ни одному обществу. То же самое и со сферой современного сознания.

Страны коммунистического мира остались вне этой революции сознания

Когда же этот рывок в сфере сознания произошел и в чем его основные параметры? Он произошел как массовое явление после Второй Мировой войны и ныне только набирает свои обороты, как промышленная революция набирала обороты двести лет назад. Во многом эта новая революция, революция сознания, и вызвана великими трагедиями ХХ века.

Ее суть — отказ от примата коллективного сознания над личностным. Личность человека, а не народ, религиозная группа или социальная общность становятся высшей ценностью. Именно право человека выбирать собственные жизненные пути стало ныне тем непреложным принципом, которым живут все развитые страны и Европы, и Северной Америки, и Дальнего Востока. Распространение сетевых средств горизонтальной коммуникации крайне способствует этой революции, хотя и не является ее причиной. Ее причина иная — твердое понимание, что главенство общего над личным ведет людей в бездны войн, религиозной нетерпимости, геноцида.

Впервые мир обнаружил это новое сознание в практической сфере после конца Второй Мировой войны, когда вместо наказания народов-агрессоров, победители (разумеется не коммунистические), начали помогать немцам и итальянцам подняться из руин, не отобрали у разгромленных государств ни пяди земли, быстро прекратили репарации, заменив их планом Маршалла.

Но при этом неукоснительно и с принуждением внедряли в побежденных обществах именно новые ценности сознания — парламентскую демократию, индивидуальную гражданскую свободу, свободу предпринимательской частной деятельности и свободу информации, соединенные с социальной ответственностью за тех, кто не может сам по тем или иным объективным причинам жить достойной жизнью.

Страны коммунистического мира остались вне этой революции сознания. С огромным трудом они ныне осваивают новые ценности, все время сползая в национализм, нетерпимость, различные формы коллективных фобий и безумий. Но включенность в НАТО и ЕС мало-помалу трансформирует их, кого быстрее, а кого еще медленно.

Что же касается стран бывшего СССР за исключением Балтийских государств, то тут ситуация еще хуже. Эти страны, как и до сих пор коммунистические страны Азии, а также многие страны исламского мира, остаются заповедником агрессивного коллективистского сознания. Повторю, что такое сознание еще сто лет назад было присуще самым развитым странам мира и породило две мировых войны и множество войн локальных.

Теперь страны «заповедника коллективизма», как когда-то страны, отставшие от промышленной революции, хотят использовать ее «бонусы» без внутреннего самоизмения, но это столь же бесплодно, как и в 19 веке. За модернизацией социального «тела» обязательно должна последовать модернизация души, ее превращение из коллективистской в персоналистскую, уважающую права и свободы другого, даже если они очень несходны с твоими.

Россия ныне явила самую агрессивную форму коллективизма — захватническую империалистическую войну в духе первой половины ХХ века. Провал этой авантюры, ужасной и кровавой, совершенно очевиден не только с военной и политической, но и с цивилизационной точки зрения. За этим поражением, подобным поражению Османской империи под Веной в конце XVII века, начнется возрождение и самой России, и иных стран «заповедника» уже на новых принципах — принципах современного сознания, которое одно способно обеспечить народам, остановленным в развитии сознания большевицкой диктатурой, достойную жизнь в будущем.

Текст опубликован с разрешения автора

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