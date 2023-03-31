Прошло 400 дней войны. Впереди два сценария развития событий 31 марта, 17:20

Что впереди?

Прошло уже 400 дней полномасштабной войны в Украине, начатой Россией перед рассветом 24 февраля 2022 года. Никто не думал, что война будет продолжаться так долго. Большинство и сторонников Путина, и его противников были уверены, что война завершится победой России в считанные дни. Меньшинство, и к нему принадлежал я, были уверены, что, осознав провал Blitzkrieg, Путин отступит ради сохранения своей власти и международных связей.

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Ошиблись все — Путин так и не смог покорить Украину и начиная с конца апреля русские войска больше отступают, чем наступают, но русский диктатор войну не прекратил, а напротив — бросает в ее горнило все новые сотни тысяч граждан страны, которой он ложью и насилием завладел. Что впереди?

Я опять рискую ошибиться, но впереди два сценария, которые, если они наложатся один на другой, разрушат кремлевский режим, а если не совпадут, могут и не привести к завершению войны.

Сценарий первый — украинская армия переходит в новое масштабное наступление и, рассекая сухопутный коридор в Крым, освобождает большую часть территории страны.

Сценарий второй, русская армия, устав от бесперспективной мясорубки на почти не меняющихся позициях, восстает против своих генералов и главнокомандующего, как это произошло в бессмысленной Первой Мировой в 1916−17 гг. Если восстание соединится с отступлением и массовой сдачей в плен — крах Путина и его режима более чем вероятен.

Россия уже перевалила за брежневско-хрущевскую эпоху точечных репрессий

По всей видимости, это достаточно хорошо понимают в Кремле и на Лубянке, и поэтому вал репрессий против мирных граждан за каждый чих, за каждый «миру — мир» нарастает, подобно цунами. Теперь уже хватают каждый день — то девочку 12 лет, то старого работника вагона-ресторана, то преподавателя столичного ВУЗа, то американского журналиста. Цель — запугать население так, чтобы в случае провала на фронте оно оставалось молчащим и послушным. На это же направлены и попытки с помощью «китайских товарищей» вовсе отрубить Россию от всемирной паутины вообще и от «крамольного» YouTube, в первую очередь.

Получится ли такое запугивание — не знаю, но пока каждый день Россия и мир узнают новых героев без кавычек, противостоящих войне, и новых «героев» — тех судей, стукачей, начальников, директоров школ, которые творят ложь и зло, донося на своих близких и судя превратно.

Мой личный жизненный опыт говорит, что Россия уже перевалила за брежневско-хрущевскую эпоху точечных репрессий и прямиком летит в Сталинско-Ленинский «массовидный» террор. Где будет остановка — непонятно. Очень надеюсь, что совпадение двух сценариев развития войны, о котором я писал в начале, остановит эту вакханалию все более бесчеловечных репрессий.

Текст опубликован с разрешения автора

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