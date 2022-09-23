Может ли «Рамштайн» превратиться в новую ООН? 23 сентября, 14:30

Украине следует не столько сосредотачиваться на реформировании ООН, сколько предоставить высший международно-политический статус встречам представителей стран в формате «Рамштайн»

13 сентября открылась 77-я сессия Генассамблеи ООН. Более недели в Нью-Йорке продолжались дискуссии и консультации по различным глобальным проблемам и способам их решения. Многие мировые лидеры — среди которых и Владимир Зеленский, и Джозеф Байден, и Олаф Шольц — отметили необходимость реформирования структуры ООН.

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Для украинского президента возможным способом реформирования является завершение российско-украинской войны через поддержку ранее опубликованного проекта гарантий безопасности для Украины, а также формулы из 5 пунктов. В своей речи Байден предложил уменьшить влияние использования права вето и расширить состав постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН, включив страны таких регионов, как Африка, Латинская Америка и Карибский бассейн. Шольц также подчеркнул необходимость приспособления важнейшей глобальной организации к новым условиям и вызовам, которые возникли перед мировой безопасностью после 24 февраля 2022 года.

Что же такое ООН и действительно ли организация уже отжила свое? Идея образования новой мировой организации возникла в начале Второй мировой войны, когда продолжала действовать предыдущая Лига наций. В декабре 1939 года за агрессию против соседней Финляндии Советский Союз был исключен из состава Лиги Наций, первой международной организации, которая должна была гарантировать мир и безопасность в мире. В 1938 Лига наложила санкции на фашистскую Италию за войну в Эфиопии, а еще несколько лет до этого не смогла предотвратить агрессию Японии против Китая. Организация со штаб-квартирой в швейцарской Женеве, созданная государствами — победителями Первой мировой войны, полностью провалила свою главную задачу — не предотвратила разгорание новой войны в Европе. В 1940 году штат Лиги наций не имел возможности полноценно функционировать. 31 августа 1940 года генеральный секретарь Жозеф Авеноль, второй руководитель за два десятилетия существования организации, покинул пост из-за неизбежности «нового порядка».

14 августа 1941 года президент США, страны, не являвшейся членом Лиги наций, хоть и победившей в Первой мировой войне, Франклин Рузвельт и премьер министр Великобритании Уинстон Черчиль на корабле в Атлантическом океане подписали Атлантическую Хартию, документ, состоявший из 8 принципов, залог нового мирового порядка после победы над германским нацизмом. Особенно интересен восьмой принцип, предусматривавший запрет в будущем использовать силу, которая должна гарантировать безопасность и принудительное разоружение тех государств, которые могут угрожать другим.

В декабре 1940 года Рузвельт предложил американскому конгрессу закон о ленд-лизе, предусматривавший первоначально оказание финансовой помощи Великобритании в войне со странами Оси (Германией, Италией и Японией). Принятый конгрессом в марте 1941 года закон предусматривал помощь и другим союзным странам.

1 января 1942 г. в Вашингтоне представители четырех главных союзных сил (США, Великобритания, СССР и Китай) подписали Декларацию Объединенных Наций. В дальнейшем количество подписавшихся, соглашавшихся с принципами Атлантической хартии, нового миропорядка и борьбы ради победы над гитлеризмом, возросло. В ходе войны альянты для решения неотложных проблем создали: Продовольственную и сельскохозяйственную организацию, Администрацию Организации Объединенных Наций для помощи и восстановления (прототип Международной организации по делам беженцев) и другие структуры, после войны ставшие составными структурами ООН.

В ходе окончания второй мировой войны состоялись финальные консультации между странами-победителями (США, Великобритании и СССР) относительно устава будущей международной структуры, которая была официально образована в апреле 1945 года на конференции в Сан-Франциско. Как результат нарастания кризиса между союзниками, Устав ООН, как и последующие декларации (Всеобщая декларация прав человека или Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказание за него) и другие официальные документы, ставшие продуктом компромисса между США и СССР. Первоначальная концепция обеспечения международной безопасности «четырех полицейских» президента Рузвельта, скончавшегося за несколько недель до конференции в Сан-Франциско, сменилась глобальным противостоянием двух систем — капиталистической и коммунистической.

Сегодня трудно спрогнозировать насколько заявления по реформированию ООН могут стать реальностью, если россия после многочисленных нарушений устава и деклараций ООН все еще остается постоянным членом Совбеза с правом вето, а делегация КНР, еще один постоянный член Совбеза, в голосовании по поддержке Украины или воздерживается, или становится на сторону россии. О чем можем уже утвердительно говорить, так это о начале дискуссии о необходимости построения международных отношений и действенных гарантий мира и безопасности в мире без России или ограниченного ее влияния.

Эта идея имеет много параллелей с историей зарождения ООН

Украине стоило бы не столько сосредотачиваться на реформировании действующей международной мировой организации, сколько предоставить высший международно-политический статус встречам представителей стран в формате «Рамштайн».

Эта идея имеет множество параллелей с предложенной выше краткой историей зарождения ООН. Важнейшая общая черта — это глобальный характер обеих структур на этапе зарождения. В январе 1942 года подписантами Декларации объединенных наций стали 26 стран из разных регионов мира. 26 апреля 2022 года в первом заседании формата Рамштайн приняли участие представители более чем 40 стран (все члены НАТО, а также некоторые страны из Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона).

Встреча в формате «Рамштайн» (именно такое название чаще используют украинские СМИ), как и Декларация объединенных наций, засвидетельствовала желание стран-участниц не только совместно оказывать помощь в противостоянии с агрессором, а обеспечить победу, то есть выиграть войну. Важно также, что в обоих случаях объединения служат для логистического сопровождения американского ленд-лиза.

Когда встречи в формате «Рамштайн» могут действительно перерасти в международную организацию, которая будет гарантировать безопасность Украины или континента? Пока нет никаких подписанных и ратифицированных международных документов (устава или договора) на самом высоком уровне между странами участницами «Рамштайна». Сейчас это ежемесячные встречи министров обороны и представителей высшего военного руководства стран по согласованию предоставления оружия Украине. Однако именно они ознаменуют кардинальные изменения на фронте: учредительная встреча 26 апреля положила начало бескомпромиссной поддержке Украины до победного окончания войны посредством бесперебойных поставок оружия западных образцов. Встреча 23 мая по словам Алексея Резникова стала настоящим game changing, Украина получила противокорабельные ракеты Harpoon. После встречи 15 июня Украина получила тяжелое вооружение дальнего действия, речь шла об артиллерии и боеприпасах. Встреча 20 июля помогла подготовиться к успешному контрнаступлению в Харьковской и Херсонской областях. Последняя встреча 8 сентября показала необходимость большого количества артиллерийских систем и боеприпасов, противовоздушных систем для дальнейшего успешного контрнаступления.

Если такая тенденция продолжится, а особенно, когда решения принятые по результатам предстоящих встреч в формате «Рамштайн» сделают невозможным дальнейшее продвижение страны-агрессора не только на фронте, но и будут сковывать политические действия российского руководства на международном уровне, это будет означать действенность такого формирования в международно-политическом плане.

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