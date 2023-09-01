«Репортаж в будущее». Что ждет Россию и как может изменится ее война против Украины 1 сентября, 14:56 NV Премиум

Это мой, возможно, лучший сценарий, но надеюсь, что он реалистичен

Колонка записана во время лекции Сергея Плохия «Российско-украинская война, какие изменения миру она приносит. Место Украины в послевоенном мире», в рамках которой состоялась презентация книги автора The Russo-Ukrainian War

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Я не связываю победу Украины с развалом России, а связываю победу со сменой режима. Самый сильный идеологический компонент, который сегодня есть в России, это русский национализм. Страна — Россия, которая сейчас интегрирована в Российскую Федерацию — существовала при советской империи — СССР, где русские были меньшинством. И они имели в этом смысле определенные ограничительные инструменты из-за разрешений национального развития в республиках. Сегодня у них этих ограничений нет. У русского национализма развязаны руки теперь. Насколько я понимаю, большинство политзаключенных в РФ также националистического направления. То есть, сейчас Россия пытается сформироваться как национальное государство, абсолютно отвергая (юридически — нет, но на практике), любые права национальных языков, меньшинств. Посмотрите, что они делают в Крыму, что они делают на других территориях. Это — не Советский Союз, где было признание других национальностей. Это классическая русификация. И этот тренд продолжится, и он не изменится.

Но есть надежда, что в результате этой войны, прежде всего, произойдет полное переформатирование российской идентичности на основании того, что есть уже 200−250 тысяч убитых, раненых, и так далее, это ясный сигнал от Украины, что мы никакие не братья. Что это — другая нация. То есть им придется переосмыслить, где начинается и где заканчивается Россия. Это первая надежда.