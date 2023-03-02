Путин делает ставку на усталость Украины и Запада. Что о такой тактике говорит история 2 марта, 15:25

Народ, на который напал алчный агрессор, не устает защищать себя, пока у него есть силы

Военные специалисты все чаще говорят, что Путин делает ставку на усталость Украины и Запада от нынешней войны. Что украинцы устанут от ужасных потерь и разойдутся по домам, а Рамштайнская коалиция распадется, поскольку огромные траты на противостояние России станут не по вкусу народам, которые, пользуясь демократическими правами, сами направляют политику своих стран.

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Как историк, хочу уверить сторонников этого умозаключения, что оно в корне ошибочно и не имеет прецедента в недавней истории. Народ, на который напал алчный агрессор, не устает защищать себя, пока у него есть силы. Конечно, в каждом народе есть трусы и дезертиры. Есть они и среди украинцев, но право же меньше, чем среди народов СССР в 1941−45 гг. и, однако, тогда народы СССР не «устали», несмотря на ужасающие потери, и довели разгром нацистских агрессоров до конца, до Берлина и Праги.

Не «устали» и демократические государства антигитлеровской коалиции — Британская империя и США. И они, затрачивая колоссальные усилия, добились перелома во Второй мировой войне и всецелой победы над «странами Оси» — Германией, Италией и Японией. И произошло это потому, что и в России, и в США, и в Великобритании тогда ясно сознавали, что победа нацистской Германии и Японии станет катастрофой для народов антигитлеровской коалиции.

Сегодня украинцы сознают то же самое. Даже дезертиры, которых я встречаю время от времени в Западной Европе, судя по их унылым лицам, понимают это.

А вот, когда цели войны туманны и являются чистой пропагандой, как, например, борьба против тевтонства за славянство в Первой мировой войне, они быстро перестают вдохновлять, если приходится нести тяжкие потери и испытывать горечь поражений и ретирад. Такие пропагандистские войны в России, да и не только в ней, заканчиваются революцией. Так было в России в 1917 году, в Германии и Австрии в 1918 году. Даже во Франции и Англии в 1917−18 годах началось революционное брожение.

Пропагандистские войны в России заканчиваются революцией

Но наиболее яркий пример — итог войны за «господство на Тихом океане» Российской империи против Японии в 1904−05 гг. Россия сорвала в 1903-м — январе 1904 гг. все переговоры с Японией, желавшей уладить спор миром, жаждала войны, была уверена в победе над «макаками», как не стеснялся называть японцев император Николай II, а в итоге мы сами оказались «кое-каки» и полуторалетнее перманентное поражение завершилось сокрушительным революционным взрывом и выросшим на два миллиарда золотых рублей государственным долгом. Вся пропаганда собственного превосходства оказалась бессильной перед фактами капитуляции Порт-Артура, разгрома под Мукденом и Цусиме, и залитых русской кровью сопок Маньчжурии и вод Желтого моря.

Лучший итог той войне России с Японией подвел еще в 1906 году историк Василий Ключевский: «Так закончилась самая несчастная и самая изнурительная война, какую вела Россия. Чтобы собрать мильон войска и увезти его за семь тысяч верст, понадобилось сломать сотни тысяч крестьянских хозяйств, оторвать от дела сотни тысяч рабочих рук, погубленных затем в Маньчжурии или ввергнутых в острую безработицу, наступившую после войны. Вместе с тем на платежные силы живущего и следующего поколений легла огромная тяжесть мильярдных затрат, сделанных русским правительством на Дальнем Востоке и ради Дальнего Востока в слепой и безответственной трате народных сил».

Так что, самозваные правители России, не ждите капитуляции «уставшей» от войны Украины, граждане которой на родной земле защищают свою родину, как защищали наши предки свою землю в 1812-м и в 1941−45 годах, а ждите у себя революции после цепи унизительных поражений, как было в России в 1904−05 и в 1914−17 годах. История не дает надежды на иной сюжет в ближайшем будущем.

Текст опубликован с разрешения автора

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