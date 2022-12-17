Не поражение, а иностранная оккупация. Как лишить Россию ее имперских амбиций 17 декабря, 11:50 Эксклюзив НВ

Но пойдет ли на это мир?

Германия, и Япония, и Италия после Второй мировой войны постепенно превратились из авторитарных империалистических стран в демократические. В этом случае важно рассматривать вопрос, как и почему это им удалось. К тому же, если об этих странах мы говорим как об удачных примерах денацификации, то есть еще неудачные примеры, о которых тоже надо упомянуть — Германия после Первой мировой войны и Россия после 1991 года, когда жителям этих государств так и не удалось избавиться от империалистических. настроений. И, к сожалению, нельзя рассматривать успешные примеры денацификации в отрыве от неуспешных.

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Пункт номер «0», который нужен для успешной денацификации и вокруг которого может быть больше дискуссий, — это не просто военное поражение, которое должна пережить нацистская страна, а иностранная оккупация. Италия, Германия, Япония были оккупированы, Германия после Первой мировой и Россия в 1991 году оккупированы не были. И поэтому перед нами стоит задача понять — нужно ли оккупировать современную Россию после ее поражения для того, чтобы проводить какие-то ее преобразования, можно ли, возможно, без этого обойтись.

Я думаю, оккупация, как в случае с Германией 1945 года, не нужна. Две трети россиян сконцентрированы в городах-миллионниках и для того, чтобы их контролировать, не нужно слишком большого контингента. Со всемирным мандатом, я думаю, наберется желающих постоять на блокпостах, а украинцы даже будут доплачивать за то, чтобы попасть в такой контингент, и в принципе этого достаточно. В каждую деревню не нужно ставить гауляйтеров. Главные города-миллионники и военные базы — этого будет вполне достаточно для того, чтобы эту функцию оккупации выполнить. Даже не оккупации, а силового контроля. Но пойдет ли мир на это или не пойдет? Будет ли интервенция с целью стабилизации режима, мы не знаем. Поэтому мы не можем планировать будущее, потому что этот ключевой вопрос не решен.

После оккупации важен этап формального запрета режима, развязавшего войну. Если обратиться к неудачным примерам денацификации, то в Германии