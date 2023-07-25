Результаты выборов в Испании: изменится ли поддержка Украины? 25 июля, 14:13

23 июля в Испании состоялись парламентские выборы

Впервые в современной испанской истории парламентская кампания охватила летний период отпусков, и впервые количество избирателей, голосовавших по электронной почте, установило рекорд. Несмотря на аномальную летнюю жару, 24 млн испанцев пришли на избирательные участки.

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Основные вопросы, вокруг которых произошло распределение избирателей, касались миграционного кризиса, восстановления после лет пандемии и вопроса сексуальных меньшинств. Главной причиной проведения выборов стал неутешительный для социалистов Санчеса результат на местных выборах в конце мая.

После подсчета 100% бюллетеней ситуация оказалась неоднозначной для всех участников избирательной гонки. Победу одержала Народная партия (33,05% и 136 депутатских мест), на втором месте — ИСРП (31,7% и 122 места), на третьем — Вокс (12,39% и 33 места), на четвертом — Sumar (12,31% и 31 место). Из этой четверки ни главные правые силы (Народная партия и Вокс), ни левые (ИСРП и Sumar) не набрали достаточного количества голосов, чтобы сформировать большинство (176 мест) в новоизбранном парламенте. История испанского парламентаризма современного периода не знает случаев, когда бы консерваторы и социал-демократы формировали большинство.

Предполагают, что такие результаты на руку действующему премьеру Санчесу и его правительству. Лидер Народной партии Фейхоо после объявления результатов заявил, что теперь его обязанностью, как победителя, является попытка сформировать правительство. Испанский король действительно может предложить именно Фейхоо начать переговоры по созданию нового правительства, но пока этот процесс будет происходить, премьером будет оставаться Санчес.

После подсчета 100% бюллетеней ситуация оказалась неоднозначной

Несмотря на то, больше шансов сформировать коалицию с большим количеством мест есть именно у левых сил Санчеса, куда также могут войти левые каталонские силы. При таком раскладе коалиция левых будет насчитывать 179 мест, что на несколько депутатских кресел больше, чем условный формат коалиции правых сил. Если же ни об одном из форматов силам договориться не удастся, в Испании будут назначены еще одни парламентские выборы.

Как следствие, испанские выборы показали продолжение борьбы двух главных идеологических политических сил демократической Испании — консерваторов и социал-демократов. Угроза, которую видели в праворадикальной партии Вокс, не оправдалась. На выборах сила потеряла 19 мест, однако их предвыборная риторика по противодействию иммиграции и попытки ревизии диктатуры Франко повлияла на всю предвыборную кампанию. Как отмечают исследователи, по сравнению с другими праворадикальными европейскими силами, испанские партии имеют относительно слабые связи с Кремлем. Зато влияние сепаратистских сил будет оставаться ощутимым из-за нерешенности проблемы Каталонии и страны Басков.

Что касается поддержки Украины, то результаты выборов вряд ли изменят поддержку испанским правительством Украины в войне с Россией. Испания с 1 июля начала свое председательство в Совете ЕС, как раз накануне Санчес в очередной раз посетил Киев, где заверил в поддержке евроатлантических стремлений Украины. Это третий визит испанского премьера в Украину за время полномасштабного вторжения, и даже если Санчес будет вынужден покинуть кресло премьера, это не изменит политики осуждения действий агрессора и не повлияет на предоставление военной помощи нашему государству. Лидер Народной партии Фейхоо также решительно поддерживает предоставление помощи Украине.

Опасения могут возникнуть только относительно возможной коалиции Народной партии с правой силой Вокс. Однако они не смогут не учитывать мнение большинства испанцев. Согласно социологическим опросам, проведенным зимой этого года, большинство испанцев поддерживают предоставление Украине гуманитарной (96%), экономической (82%) и военной (65%) поддержки.

Наряду с тем, 46% опрошенных испанцев довольны предоставленной нашей стране поддержкой испанского правительства Педро Сачеса, тогда как 49% считают, что Испания может делать больше для Украины. Именно с этим желанием испанцев должно будет особенно считаться (не)новое правительство Испании. А как показывает пример соседней Италии, несмотря на приход к власти прошлой осенью правительства правых сил во главе с премьером Джорджой Мелони, поддержка и помощь Украине не только продолжилась, но и усилилась.

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