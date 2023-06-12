Другие тоже начинают об этом думать. Что сделала Исландия против России 12 июня, 11:26

Министерство иностранных дел Исландии объявило о решении 1 августа прекратить работу своего дипломатического представительства в российской столице

То же самое касается и российского посольства в Рейкьявике. Министерству иностранных дел России предложено ограничить уровень своего дипломатического представительства и численность его сотрудников. О разрыве дипломатических отношений речи пока не идет, но по сути это — самое настоящее их замораживание.

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Исландия — небольшое островное государство, которое не является членом Европейского Союза. Однако решение Рейкьявика не стоит недооценивать. Исландия может позволить себе то, о чем другие страны цивилизованного мира только начинают задумываться, — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

Можно констатировать, что поступки Исландии — это тенденция. И то, что нарядный особняк в старом центре Москвы теперь закроют на замок — весьма важный знак и историческое событие.

Я побывал в этом особняке лишь однажды, еще в феврале 1991 года, но также по историческому поводу. Тогда Исландия первой страной в мире признала восстановление независимости Литовской Республики.

Стоит напомнить, что на этот момент Советский Союз все еще существовал, и мало кто полагал, что коммунистическая империя буквально спустя несколько месяцев исчезнет с политической карты мира.

Руководство СССР во главе с Михаилом Горбачевым не только не собиралось соглашаться с признанием факта оккупации Москвой стран Балтии, но и попыталось организовать силовое свержение законной власти Литвы в январе 1991 года. Однако Исландское государство пошло вопреки как позиции руководства СССР, так и вопреки позиции лидеров стран Запада, которые все еще наивно верили в возможность существования какого-то «обновленного» и реформированного Советского Союза.

Поступки Исландии — это тенденция

Я пришел тогда в исландское посольство, чтобы пообщаться с послом Исландии в Советском Союзе Олафуром Эгилссоном о причинах, которые позволили его стране пойти на такой смелый и нестандартный поступок.

Не скрою, что меня тогда интересовала не только Литва. Я не сомневался, что уже вскоре украинцам тоже придется бросить вызов советской империи и это может стать настоящим «осиновым колом», который удастся вбить прямо в сердце шовинистического чудовища. Поэтому я хотел понять, можем ли и мы рассчитывать на такую же поддержку, которую уже получила Литовская Республика.

Посол Эгилссон, один из настоящих «грандов» исландской дипломатии, тогда сказал мне, что его народ всегда будет поддерживать тех, кто борется за свободу и выступает против несправедливости — мне было важно, что это обещание увидят читатели в Украине.

И сейчас, когда глава МИД Исландии Тордис Гифальдоттир заявила о закрытии посольства в Москве — очевидно, в знак протеста против агрессии России в отношении Украины — я в очередной раз убедился, что Олафур Эгилссон говорил со мной о принципах, а не просто проводил вежливую дипломатическую беседу.

Поэтому решение Исландии следует рассматривать как еще один шаг по международной изоляции путинского режима. Очевидно, пройдет не так много времени — и опустеют посольства других стран цивилизованного мира, да и российским дипломатам на Западе придется паковать чемоданы и закрывать на ключ кабинеты. Россия, как логично заявили в Рейкьявике, сама приняла решение о своей изоляции — когда совершила нападение на Украину.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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