Главный месседж для всех, кто внедряет ИИ

Об AI много говорили на Ежегодном общем собрании Банка международных расчетов (BIS), в частности об опыте самого банка во внедрении искусственного интеллекта.

Я хочу поделиться с вами обзором семинара Инновационного хаба BIS и своими мыслями по его итогам.

Тема — «Исследование трансформационной роли искусственного интеллекта в центральном банкинге и финансовом секторе с акцентом на практическое применение, институциональную готовность и ответственное внедрение».

Нам презентовали выводы по использованию ИИ, сделанные на примерах нескольких проектов — Agora, Spectrum, BIS ChatGPT, в которых ИИ применяется в разных ролях: для выявления отмывания средств, улучшения наукаста инфляции, повышения операционной эффективности.

Генерируют ответы на основе статистической вероятности, выведенной из больших объемов данных

Итак, ключевые выводы:

1. ИИ — мощный, но вероятностный инструмент. Его сила зависит от того, как им пользуются. Человеческая экспертиза остается критической во избежание таких рисков, как «галлюцинации» или ошибочные интерпретации.

Спикеры отметили ключевую истину о современных моделях ИИ: их ответы основываются на вероятности, а не на достоверности. Они не рассуждают как люди. Вместо этого генерируют ответы на основе статистической вероятности, выведенной из больших объемов данных. В результате — склонны к «галлюцинациям», когда уверенно выдают ложную или вымышленную информацию.

Этот вывод ведет к оговорке: ИИ настолько полезен, насколько хорошо им пользуются. В сфере центробанкинга, где важны доверие, точность и подотчетность, необходимо применение с надлежащими предохранителями, человеческим контролем и четким пониманием границ технологии;

2. Внедрение ИИ — это айсберг. Хотя видимые примеры использования (чат-боты, обработка документов) демонстрируют прогресс, его невидимая основа (управление данными, риск-менеджмент, стандарты валидации) критически важна для успеха;

3. Начинайте с малого — думайте масштабно: начните с пилотных проектов с низким риском и постепенно развивайте возможности ИИ в пределах учреждения. Сосредоточьтесь на осведомленности, экспериментах и межфункциональном взаимодействии. Именно такого принципа мы придерживаемся и в НБУ, запустив в прошлом году проект по тестированию и исследованию потенциальных направлений использования ИИ в Национальном банке.

Какие риски и вызовы генерирует ИИ для центробанков:

— высокая стоимость обслуживания моделей;

— сложность надзора за «черными ящиками» (методиками обработки данных и анализа) ИИ;

— риски самоуспокоения и неправильного использования (например, «галлюцинации» или чрезмерная автоматизация);

— необходимость развивать внутреннюю экспертизу в ИИ и механизмы управления.

Главный месседж для всех, кто внедряет ИИ — это не готовый продукт.

Он требует культурной, организационной и технической трансформации. Он может усилить способность центральных банков, но только при условии внедрения с осторожностью, экспертизой и постоянной адаптацией.

По опыту BIS ИИ работает лучше всего, когда он — помощник, а не заменитель высокоуровневого мышления.

Сильные стороны ИИ проявляются там, где сочетаются распознавание шаблонов, обработка больших объемов данных и повторяющиеся задачи.

Показательный пример проект Spectrum, воплощенный для улучшения прогнозирования инфляции с помощью генеративного ИИ и вебскрейпинга цен.

Полученная стратегическая ценность:

— более широкие инсайты: выявление инфляционных сигналов раньше и точнее;

— масштабируемость: применение к продуктам с высокой волатильностью — продукты питания, энергоносители и т.д;

— универсальность: технологии можно адаптировать для других задач: перенастройки потребительской корзины, шоков в цепочках поставок и т. д.

Spectrum демонстрирует, что, выбрав правильное направление для ИИ, можно превратить «хаотичные» данные в точный, доступный и надежный инсайт. Образец того, как ИИ поддерживает, а не заменяет аналитическую экспертизу в монетарной политике, позволяя принимать лучшие решения в цифровую эпоху.

После выступлений спикеров аудитория еще много дискутировала о ценности, конфиденциальности, точности ИИ. Очевидно, что избежать его внедрения не получится. Значит, надо взять процессы под контроль.

Очень метко прозвучал один из комментариев: «ИИ должен быть прожектором, который подсвечивает, где стоит присмотреться. Но смотреть — это уже задача человека».

Это не первая встреча и обсуждение ИИ, в которых я участвую. Но бросается в глаза глубокая вовлеченность в вопрос самого высокого уровня должностных лиц финансовых институтов. Полный зал глав ЦБ и топов финансового мира, которые внимательно слушают, записывают, задают вопросы.

Поэтому хочу поделиться своими выводами, что стоит уже сейчас делать центробанкам.

Все больше убеждаюсь в том, что настало время:

1. Ввести минимальный набор основных принципов управления ИИ, который может быть адаптирован регуляторами в зависимости от контекста с акцентом на explainability, auditability, human-in-the-loop;

2. Начать разработку межинституциональных стандартов валидации моделей и протоколов аудита, включая открытые тестовые наборы и методологии оценки результатов ИИ-моделей, используемых в регуляторном надзоре;

3. Открыть дискуссию о создании глобального реестра инструментов ИИ, которые используются в финансовом надзоре и прогнозировании, например, при поддержке BIS Innovation Hub, чтобы способствовать подотчетности и прозрачности;

4. Обеспечить техническую помощь центральным банкам стран с формирующимися рынками во внедрении этического и эффективного использования ИИ. Это позволит уменьшить, возможно, избежать «технологической асимметрии» и уменьшить риски цифрового неравенства в сфере регулирования.

Национальный банк Украины разделяет важность развития направления безопасного и эффективного использования ИИ. В течение последнего года мы:

— значительно расширили наше понимание имеющихся инструментов ИИ;

— изучили опыт ведущих центральных банков;

— разработали и утвердили Политику ответственного использования ИИ в НБУ, которая адаптирована к акту ЕС по ИИ (AI EU Act).

Сейчас работаем в направлении внедрения инструментов ИИ в собственные процессы и формируем соответствующий план.

Итак, Инновационный хаб НБУ все ближе и ближе.

