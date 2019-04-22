Исключительно медицинское. Пора работать над ошибками
Много букв. Максимально толерантно
К эпидемии кори Украина
последовательно шла все годы независимости. Антипрививочная вакханалия в
большинстве СМИ, ложная статистика, липовые справки, дефицит вакцин и
т.д.
Ни одна команда МОЗ, ни один министр не сделали для пропаганды вакцинации и
обеспечения вакцинами так много, как нынешняя команда.
То, что не Супрун виновата в кори, очевидно каждому, кто в теме и хоть капельку
со здравым смыслом.
Тем не менее, несмотря на все усилия МОЗ, остановить корь не получается. А путь только один: вакцинация – и детей, и взрослых.
Корь – реальная угроза национальной безопасности.
Президент должен прийти на
помощь МОЗ. Возможные шаги:
– юристы – конкретные рекомендации по теме
«вакцинация: права и обязанности», ответственность за фальсификацию
статистических данных и конкретных справок, возможности ограничения сервисных
функций государства по отношению к тем, кто отказывается от вакцинации -
соответствующие законопроекты в Раду, рассмотрение по ускоренной процедуре;
– дополнительные средства: на бесплатные
вакцины не только для детей, но и взрослых и эти вакцины во все лечебные
учреждения вне зависимости от формы собственности, льготы лабораториям на
исследования, связанные с определение иммунитета к кори, материальная база
инфекционных стационаров, материальное стимулирование медиков т.д.
– система образования – контроль вакцинального
статуса везде, где только можно, ограничительные меры;
– пропаганда вакцинации – социальная реклама,
телевидение, соцсети, поощрение работодателей (контролирующих вакцинацию
сотрудников);
– дополнительные пособия родителям, чьи дети вакцинированы;
– страхование риска поствакцинальных
осложнений;
– и многое другое – и все это повод собрать СНБО, обсудить, выработать программу, и решительно действовать.
Медицинские кадры.
– МОЗ деньги не печатает.
– МОЗ не имеет ресурсов обеспечить физическую
безопасность медработников, их юридическую защиту.
– деньги, налоговые и другие льготы (тарифные в
том числе), всяческое придумывание стимулов для повышения престижности
медицинского труда, государственные награды в конце концов…
– и многое другое – и все это повод собрать СНБО и решительно действовать.
И вот когда я обращаю внимание на то, что МОЗ нуждается в помощи президента – МОЗ рассматривает это как критику реформ и топорно пытается опровергать.
–
президент не должен мириться с ситуацией, когда на глазах у всей страны идет
война МОЗ и парламентского комитета по здравоохранению.
– президент не должен допускать, чтобы министр
годами ходил с унизительной приставкой «и.о.».
– президент должен словом и делом продемонстрировать
личное отношение к вакцинации.
И многое другое.
Сменим тему.
Стратегия реформ – признание, что нет никакой особой национальной медицины, что
есть медицина научная, доказательная, есть протоколы лечения, есть современная
система постоянного повышения квалификации, есть лекарства с доказанной
эффективностью, есть электронный паспорт пациента, есть в конце концов
вакцинация как самый эффективный способ профилактики инфекционных болезней –
это то, о чем я мечтал всю свою жизнь.
Я не просто поддерживаю – я сторонник реализуемого сегодня стратегического
курса на реформу здравоохранения.
Еще раз: стратегическому курсу на реформу здравоохранения нет
альтернативы.
Я вижу реальные риски этому курсу и это фактически главное, что заставило меня
положительно отреагировать на просьбу Владимира Зеленского стать его советником.
Я вижу реальные положительные изменения (их немало), но у меня есть множество
замечаний по тактике реформ. По коммуникации МОЗ как с медиками, так и с
обществом. По стремлению ликвидировать плохое старое, не создав хорошее новое.
По неумению признавать ошибки. По неумению искать компромиссы. По отношению к
критике - любой даже с мелочью несогласный - враг и коррупционер, тормоз реформ
и т.д. И все знают, что дипломатия – это ахиллесова пята как и.о. министра, так
и всех ее заместителей.
Как следствие – МОЗ не имеет реальной поддержки в парламенте (и не только в
парламенте) и многие топ-политики (включая кандидатов в президенты) критикуют
реформу, при этом подавляющее большинство тезисов совершенно не обоснованы,
поскольку решение проблем упирается, зачастую, не в хотелки МОЗ, а в наличие
средств.
Опять-таки, коррупция, как явление, как главный тормоз реформы не может быть побеждена без прямой поддержки МОЗ со стороны президента и силовых структур.
Нам надо работать над ошибками, избавляться от саботажников, учиться
договариваться, понимать и принимать, что критика отдельных действий/решений –
это стремление сделать их более эффективными, а не попытка снять корону с голов
топ-реформаторов.
И самое главное – на этапе парламентских выборов постараться объединить медицинское сообщество вокруг политических сил, которые реальной программой подтвердят готовность сохранить стратегический курс реформ и активизировать сами реформы.
Текст опубликован с разрешения автора
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