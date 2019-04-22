Исключительно медицинское. Пора работать над ошибками Сегодня, 07:13 1418

Много букв. Максимально толерантно

К эпидемии кори Украина последовательно шла все годы независимости. Антипрививочная вакханалия в большинстве СМИ, ложная статистика, липовые справки, дефицит вакцин и т.д.



Ни одна команда МОЗ, ни один министр не сделали для пропаганды вакцинации и обеспечения вакцинами так много, как нынешняя команда.



То, что не Супрун виновата в кори, очевидно каждому, кто в теме и хоть капельку со здравым смыслом.

Тем не менее, несмотря на все усилия МОЗ, остановить корь не получается. А путь только один: вакцинация – и детей, и взрослых.



Корь – реальная угроза национальной безопасности.

Президент должен прийти на помощь МОЗ. Возможные шаги:



– юристы – конкретные рекомендации по теме «вакцинация: права и обязанности», ответственность за фальсификацию статистических данных и конкретных справок, возможности ограничения сервисных функций государства по отношению к тем, кто отказывается от вакцинации - соответствующие законопроекты в Раду, рассмотрение по ускоренной процедуре;



– дополнительные средства: на бесплатные вакцины не только для детей, но и взрослых и эти вакцины во все лечебные учреждения вне зависимости от формы собственности, льготы лабораториям на исследования, связанные с определение иммунитета к кори, материальная база инфекционных стационаров, материальное стимулирование медиков т.д.



– система образования – контроль вакцинального статуса везде, где только можно, ограничительные меры;



– пропаганда вакцинации – социальная реклама, телевидение, соцсети, поощрение работодателей (контролирующих вакцинацию сотрудников);



– дополнительные пособия родителям, чьи дети вакцинированы;

Стратегическому курсу на реформу здравоохранения нет альтернативы

– страхование риска поствакцинальных осложнений;



– и многое другое – и все это повод собрать СНБО, обсудить, выработать программу, и решительно действовать.

Медицинские кадры.



– МОЗ деньги не печатает.



– МОЗ не имеет ресурсов обеспечить физическую безопасность медработников, их юридическую защиту.



– деньги, налоговые и другие льготы (тарифные в том числе), всяческое придумывание стимулов для повышения престижности медицинского труда, государственные награды в конце концов…



– и многое другое – и все это повод собрать СНБО и решительно действовать.

И вот когда я обращаю внимание на то, что МОЗ нуждается в помощи президента – МОЗ рассматривает это как критику реформ и топорно пытается опровергать.

– президент не должен мириться с ситуацией, когда на глазах у всей страны идет война МОЗ и парламентского комитета по здравоохранению.



– президент не должен допускать, чтобы министр годами ходил с унизительной приставкой «и.о.».



– президент должен словом и делом продемонстрировать личное отношение к вакцинации.



И многое другое.



Сменим тему.



Стратегия реформ – признание, что нет никакой особой национальной медицины, что есть медицина научная, доказательная, есть протоколы лечения, есть современная система постоянного повышения квалификации, есть лекарства с доказанной эффективностью, есть электронный паспорт пациента, есть в конце концов вакцинация как самый эффективный способ профилактики инфекционных болезней – это то, о чем я мечтал всю свою жизнь.



Я не просто поддерживаю – я сторонник реализуемого сегодня стратегического курса на реформу здравоохранения.



Еще раз: стратегическому курсу на реформу здравоохранения нет альтернативы.



Я вижу реальные риски этому курсу и это фактически главное, что заставило меня положительно отреагировать на просьбу Владимира Зеленского стать его советником.



Я вижу реальные положительные изменения (их немало), но у меня есть множество замечаний по тактике реформ. По коммуникации МОЗ как с медиками, так и с обществом. По стремлению ликвидировать плохое старое, не создав хорошее новое. По неумению признавать ошибки. По неумению искать компромиссы. По отношению к критике - любой даже с мелочью несогласный - враг и коррупционер, тормоз реформ и т.д. И все знают, что дипломатия – это ахиллесова пята как и.о. министра, так и всех ее заместителей.



Как следствие – МОЗ не имеет реальной поддержки в парламенте (и не только в парламенте) и многие топ-политики (включая кандидатов в президенты) критикуют реформу, при этом подавляющее большинство тезисов совершенно не обоснованы, поскольку решение проблем упирается, зачастую, не в хотелки МОЗ, а в наличие средств.

Опять-таки, коррупция, как явление, как главный тормоз реформы не может быть побеждена без прямой поддержки МОЗ со стороны президента и силовых структур.



Нам надо работать над ошибками, избавляться от саботажников, учиться договариваться, понимать и принимать, что критика отдельных действий/решений – это стремление сделать их более эффективными, а не попытка снять корону с голов топ-реформаторов.



И самое главное – на этапе парламентских выборов постараться объединить медицинское сообщество вокруг политических сил, которые реальной программой подтвердят готовность сохранить стратегический курс реформ и активизировать сами реформы.

Текст опубликован с разрешения автора

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