Путину терять уже нечего. Что должен понимать Израиль 17 октября, 14:30

Учитывая, что Иран не скрывает желания уничтожить Израиль ядерным оружием, можно позавидовать израильскому хладнокровию

Правительство Израиля достаточно спокойно смотрит на то, как Иран продает свои дроны и ракеты России для использования в войне против Украины. Помогать Киеву оружием Иерусалим пока что-то не рвется.

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Это понятно: одним в Кнессете не нравится Зеленский, у других к Украине сложные чувства, у третьих к Петлюре есть претензии, к Богдану Хмельницкому…

Но вообще-то Израилю следует понимать: в обратном направлении (из РФ в Иран) идут не деньги даже, а ядерные материалы и технологии. Возможно, что целые узлы и детали для ядерных устройств. Ничего другое Ирану в России не интересно, а Путину терять уже нечего: сгорела хата — гори сарай.

Учитывая то обстоятельство, что Иран не скрывает желания уничтожить Израиль именно при помощи ядерного оружия, можно, конечно, позавидовать израильскому хладнокровию.

Десяток израильских дронов HAROP мог бы спокойно долететь до мест базирования иранских Шахидов и уничтожить их там вместе с командами запуска, чтобы потом не пришлось сбивать иранцев уже над Киевом.

Эти израильские дроны-камикадзе летят на тысячу километров, незаметны для радаров, защищены от средств радиоэлектронной борьбы. Найти и сбить такие дроны в полете — почти нереально.

К сожалению, пока нереально уговорить израильтян продать их Украине.

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