Простые и опасные. Что нужно знать о Shahed-136 — иранских дронах-камикадзе 12 октября, 15:23

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе. Решил разобраться, насколько это плохо

Тезово про Shahed-136:

Дальність — максимальна до 1600 км. Висота польоту — до 5 км. Крейсерська швидкість — 180 км/год. Довжина такого дрона — 3,5 м, розмах крил 2,5 м, а вага — 200 кг. У бойовій частині може бути 30−40 кг вибухівки (це багато). Літають на поршневому, бензиновому двоциліндровому двотактному двигуні (як у газонокосарці). Ціна на дрон-камікадзе варіюється від $30 до $50 тис.

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Іранські дрони — найпростіші в технічному плані. Їхня мета — ураження заданого за координатами об'єкту і все.

Мінімум наворотів, електроніки. Тому Shahed-136 коштує дешево. Аеродинамічна схема: «крило, що літає». Саме вона забезпечує низький опір і в результаті - високу дальність польоту. Виготовляють безпілотник з гетинаксу, а гвинт, що штовхає, — з дерева. Ці матеріали роблять конструкцію дешевою.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Іран збирає дрони з імпортних комплектуючих, які заборонені до постачання до Ірану.

Самостійно знаходити цілі Shahed-136. Також йому не під силу самому атакувати рухомі об'єкти. Його цілі - статичні об'єкти (будівлі).

Найчастіше російські військові атакують нашу землю дронами-камікадзе вночі, щоб їх погано було видно та чути.

Знищити його можна навіть стрілецькою зброєю.

Іранські дрони — найпростіші в технічному плані

Ще хороші новини: для боротьби з іранськими Shahed-136: Україна отримала ізраїльські пристрої проти БПЛА.

Україна стала справжнім полігоном для нових систем ведення бойових дій.

Для порівняння наведу характеристики українського дрон-камікадзе, на який Притула зібрав 352 млн грн всього за добу.

Отже, RAM II UAV:

— це зовсім інший тип і клас дронів, порівняно з іранським.

— дрон-камікадзе RAM II UAV має загальну вагу близько 8 кілограмів.

— бойова частина — 3 кілограми вибухівки.

— попадає безпілотник із точністю до 1 метра.

— працює на безшумному електродвигуні.

— дрон напханий електронікою і у повітрі може бути близько 55 хвилин, відстежуючи ціль на відстані до 30 км.

— для ідентифікації мети RAM II UAV використовує гіростабілізаційну камеру Full HD з 10-кратним оптичним зумом.

— зафіксувати відповідний об'єкт у режимі теперішнього часу допомагає активна система зорового відстеження

RAM II UAV може нести три види боєприпасів:

1. Протитанкові снаряди — знищення важкодоступних цілей на суші чи море;

2. Термобаричні снаряди — для ураження об'єктів, що знаходяться в будинках та малій броньованій техніці з людьми;

3. Уламково-фугасні снаряди — ліквідація живої сили ворога на відкритому просторі.

Ціни українського дрону не знайшов.

Виявити та збити український дрон набагато складніше, ніж іранський, але як вище сказано — це різні типи дронів для різних цілей.

Щоб підсумувати.

Іранський дрон досить небезпечний — 40 кг вибухівки можуть завдати серйозної шкоди.

Нам, звичайно, такий тип дронів для передачі «привіту» москвичам теж не завадив би. Але й наш дрон дуже важливий. І саме на полі бою.

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