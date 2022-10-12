Простые и опасные. Что нужно знать о Shahed-136 — иранских дронах-камикадзе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе. Решил разобраться, насколько это плохо
Тезово про Shahed-136:
Дальність — максимальна до 1600 км. Висота польоту — до 5 км. Крейсерська швидкість — 180 км/год. Довжина такого дрона — 3,5 м, розмах крил 2,5 м, а вага — 200 кг. У бойовій частині може бути 30−40 кг вибухівки (це багато). Літають на поршневому, бензиновому двоциліндровому двотактному двигуні (як у газонокосарці). Ціна на дрон-камікадзе варіюється від $30 до $50 тис.
Іранські дрони — найпростіші в технічному плані. Їхня мета — ураження заданого за координатами об'єкту і все.
Мінімум наворотів, електроніки. Тому Shahed-136 коштує дешево. Аеродинамічна схема: «крило, що літає». Саме вона забезпечує низький опір і в результаті - високу дальність польоту. Виготовляють безпілотник з гетинаксу, а гвинт, що штовхає, — з дерева. Ці матеріали роблять конструкцію дешевою.
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Іран збирає дрони з імпортних комплектуючих, які заборонені до постачання до Ірану.
Самостійно знаходити цілі Shahed-136. Також йому не під силу самому атакувати рухомі об'єкти. Його цілі - статичні об'єкти (будівлі).
Найчастіше російські військові атакують нашу землю дронами-камікадзе вночі, щоб їх погано було видно та чути.
Знищити його можна навіть стрілецькою зброєю.
Іранські дрони — найпростіші в технічному плані
Ще хороші новини: для боротьби з іранськими Shahed-136: Україна отримала ізраїльські пристрої проти БПЛА.
Україна стала справжнім полігоном для нових систем ведення бойових дій.
Для порівняння наведу характеристики українського дрон-камікадзе, на який Притула зібрав 352 млн грн всього за добу.
Отже, RAM II UAV:
— це зовсім інший тип і клас дронів, порівняно з іранським.
— дрон-камікадзе RAM II UAV має загальну вагу близько 8 кілограмів.
— бойова частина — 3 кілограми вибухівки.
— попадає безпілотник із точністю до 1 метра.
— працює на безшумному електродвигуні.
— дрон напханий електронікою і у повітрі може бути близько 55 хвилин, відстежуючи ціль на відстані до 30 км.
— для ідентифікації мети RAM II UAV використовує гіростабілізаційну камеру Full HD з 10-кратним оптичним зумом.
— зафіксувати відповідний об'єкт у режимі теперішнього часу допомагає активна система зорового відстеження
RAM II UAV може нести три види боєприпасів:
1. Протитанкові снаряди — знищення важкодоступних цілей на суші чи море;
2. Термобаричні снаряди — для ураження об'єктів, що знаходяться в будинках та малій броньованій техніці з людьми;
3. Уламково-фугасні снаряди — ліквідація живої сили ворога на відкритому просторі.
Ціни українського дрону не знайшов.
Виявити та збити український дрон набагато складніше, ніж іранський, але як вище сказано — це різні типи дронів для різних цілей.
Щоб підсумувати.
Іранський дрон досить небезпечний — 40 кг вибухівки можуть завдати серйозної шкоди.
Нам, звичайно, такий тип дронів для передачі «привіту» москвичам теж не завадив би. Але й наш дрон дуже важливий. І саме на полі бою.
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