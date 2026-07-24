Уравнение этой войны понятно: или все, или ничего

Заявление спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа относительно экспорта нефти, в котором он отметил: «Уравнение этой войны простое: либо всё, либо ничего. В регионе, где мы не продаем нефть, никто не будет продавать нефть. Если наша безопасность не обеспечена, ни один объект инфраструктуры не будет в безопасности, а безопасность пролива — в отсутствии американских сил. Мы неоднократно говорили, что ситуация в проливе не вернется к довоенным условиям», — это не просто риторика, а формальное выдвижение формулы «взаимно заверенного экономического уничтожения» для глобального рынка энергоносителей.

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Формула «либо все, либо никто» на самом деле четко фиксирует патовое положение, в котором оказались все стороны конфликта.

Если Иран лишат возможности экспортировать нефть вследствие санкций или военных действий, он сознательно разрушит всю логистику в регионе Персидского залива. Тегеран фактически заявляет: «Вы не можете уничтожить нашу нефтяную экономику, сохранив при этом свою». Для мировой экономики дефицит в 15−20 миллионов баррелей в сутки будет означать мгновенный скачок цен на нефть далеко за пределы 150−200 долларов и глобальную рецессию.

«Вы не можете уничтожить нашу нефтяную экономику, сохранив свою»

Кроме того, требование о том, что «безопасность пролива возможна лишь при отсутствии американских сил», ставит Вашингтон в положение стратегического цугцванга. Отступление будет означать капитуляцию, утрату влияния на Ближнем Востоке и переход контроля над Ормузским проливом к единоличному «административному» режиму Тегерана. В то же время любая попытка провести танкеры силовыми методами превратит пролив в зону активных боевых действий, где ни одна страховая компания не рискнет застраховать коммерческое судно, — и, следовательно, судоходство все равно остановится.

Галибаф прямо подтверждает, что Иран отказывается возвращаться к прежней системе безопасности в Персидском заливе. Тегеран пытается узаконить новый порядок посредством собственного регулирования судоходства и полной увязки безопасности соседних арабских монархий (Саудовской Аравии, ОАЭ) с тем, разрешено ли продавать нефть самому Ирану.

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Именно поэтому иранская сторона столь открыто формулирует этот «чистый пат»: попытка полностью победить Иран лишает смысла саму победу из-за неизбежного коллапса мирового энергетического рынка.

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Текст опубликован с разрешения автора