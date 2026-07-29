Украина урегулировала ситуацию с угрозами Ирана

Вполне адекватный разговор Андрея Сибиги с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. В прагматичной дипломатии военного времени главное — сохранение рамок, а не эмоциональные выпады.

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Наши не «быковали», а спокойно объяснили иранцам, к чему мы стремимся и почему действуем именно так. Сибига реализовал классический взвешенный расчет:

— разъяснил причинно-следственные связи (местоположение, задействованность судна в военной логистике и право Украины на самооборону);

— устранил риски для дипломатии Евросоюза, поскольку Тегеран пытался через канал связи с Каллас представить Украину «неконтролируемым дестабилизирующим фактором». Прямой и спокойный разговор закрывает эту площадку для иранских манипуляций.

Извинения в таких случаях — вещь приемлемая

Извинения в таких случаях — вещь приемлемая, а что касается компенсаций, то это произойдет разве что «когда рак на горе свистнет» — или же уже после того, как подобный шаг сделают сами иранцы. Очевидно, что пока Тегеран не возместил ущерб за сбитый рейс PS752 и поставки «шахедов», вопрос о каких-либо выплатах с нашей стороны не выйдет за рамки сугубо протокольных формулировок.

Главное в этом разговоре — подтверждение того, что для иранцев внешнеполитическая составляющая проблемы является ключевой. Для Арагчи и тамошней верхушки этот инцидент — прежде всего инструмент в собственной игре с Западом и попытка сохранить лицо на фоне давления со стороны США и Израиля. Когда становится ясно, что внутриполитического или военного запроса на эскалацию с Украиной у них нет, весь демарш быстро сводится к пустой риторике.

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Текст опубликован с разрешения автора