Денег может на всех не хватить

Не стоит надеяться на то, что деньги, как и прежде, будут течь в Украину рекой

Когда имеешь— не ценишь… Всего лишь пять-шесть лет назад в инвестиционном мире денег было в избытке, они почти ничего не стоили, и практически каждый более-менее потенциально прибыльный и профессионально обоснованный инвестиционный проект довольно легко находил финансирование. О суверенных заимствованиях и говорить нечего — государственный долг США, например, десятилетние облигации, торговались с доходностью 0,41% в год. В Японии, Китае и Европе было то же самое — бездонная пропасть дешёвого финансирования, дна которой, казалось, мы никогда не увидим.

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А потом все изменилось