Что реально тормозит инвестиции в Украину 26 октября, 11:50

Если эту проблему не решить, никаких иностранных инвестиций в производство в Украину ждать не стоит

Как мыслит наш типичный реформатор?

Чтобы в Украину пошел поток инвестиций после победы в войне надо всего-то решить три проблемы:

1. В стране должны быть низкие налоги (они, кстати, и так не слишком высокие если сравнить с Европой).

Видео дня

2. Должна быть стабильная валюта (с этим, конечно, пока большие проблемы).

3. Важно обеспечить дешевые кредиты (с этим огромные проблемы).

И после этого, считается, что в Украину потекут массивные инвестиции.

Более продвинутый реформатор расскажет еще о важности:

4. «упрощения налогового администрирования» (тут имеется в виду внезапные проверки, блокирование налоговых накладных и т. д. )

И также о необходимости пункта № 5 «глубокого реформирования правоохранительной системы» (как мне кажется, это пока фантазии — слишком там много интересантов).

И вот много наших депутатов, министров, губернаторов выступают на конференциях и призывают инвестировать в Украину.

Монополизм всегда убивает любое развитие

Я, как член Промышленного Комитета СУП (Союза украинских предпринимателей) на днях участвовал в звонке с тремя депутатами-реформаторами, где мы обсуждали совсем другую проблему. И согласились — если ее не решить — никаких иностранных инвестиций в производство в Украину ждать не стоит. Тут ключевые оба слова — иностранных и в производство.

Проблема: монополизация доступа к инфраструктуре в Украине. В основном, имеется в виду подключение к электрическим и газовым сетям. Без чего невозможно никакое производство, конечно.

В Украине, когда ты приходишь в Облэнерго — тебе говорят, что для подключения необходимо самому построить или оплатить соединение с их системами. Или вообще подстанцию. Или еще какие-то их инвестиции оплатить. И только потом ты имеешь право покупать у них электричество. Так записано в законе, принятом, примерно, два года назад.

С газом все еще хуже — там коррупция с большой буквы К.

Важно — наши предприниматели найдут способы решить эти проблемы. А вот иностранные — не будут искать. Потому что в окружающих нас странах — Балтийских, Польше, Словакии, Венгрии — очень просто подключиться к электро- и газовым сетям. И наши бизнесмены уже знают это и на своем опыте — многие из них открыли там свои филиалы.

Почему все так? Мы считаем, что были приняты в корне неверные решения по приватизации Облэнерго — которые их сосредоточили в руках, по сути, трех олигархических групп. И потом эти же группы через свое лобби написали законы и правила как это все должно работать. Аналогично и с газом. Монополизм всегда убивает любое развитие!

Депутаты это понимают. Но что сейчас делать — не знают.

Пытаемся вместе с ними найти решение. Будем общаться и с другими депутатами. И разумеется, будем благодарны за советы экспертов. Как «диванных», так и реальных.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ