Недешевые мечты 1 ноября, 15:53 Эксклюзив НВ

Выберите мысленно одну из компаний: Apple или Exxon Mobil? Уверен, что выбор падет в пользу Apple. Но в какую из компаний все-таки лучше инвестировать?

Более того, не исключено, что некоторые и не слышали об Exxon, одной из крупнейших нефтяных компаний в энергетической индустрии, и в свое время одной из самых дорогих компаний в мире. Но все меняется, лозунги обновляются и мы, в погоне за актуальными трендами, спешим найти новых героев. На все есть мода, в инвестиционном мире тоже. Достаточно типично, когда инвесторы, в основном розничные начинающие, соблазняются яркими лозунгами и обещаниями популярных персонажей и покупают активы, пренебрегая фундаментальными показателями или вообще не понимая, что является фундаментом и главной ценностью того или иного бизнеса. И это вполне естественно, потому что гораздо приятнее и интереснее слушать футурологические рассказы об увлекательном будущем — полетах к звездам, гиперлупах, новых цифровых валютах и других интересностях от известного харизматичного человека, чем анализировать отчеты о финансовых и производственных результатах нефтяной компании или эффективности скважин где-то в районе Мексиканского залива.

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Залив южных морей — это, конечно, привлекательно, а вот нефтяные скважины — точно не sexy. Да и одно дело, где-то на вечеринке рассказать о ваших инвестициях в электроавтомобили или похвастаться «умными» терминами из лексикона криптотрейдера или торговца фьючерсами, а совсем другое — заморочить голову всем присутствующим историями об определении дебита попутного газа или нюансами крекинга. Да и кто о такой тошнотине станет слушать?!

Но возможно ваше мнение хоть немного изменится, когда вы посмотрите на результаты.