Уроки зависти. Чему нас учит история успеха Уоррена Баффета 4 августа, 19:26 NV Премиум

Зависть — это не только желание того, что имеет другой человек, но и обида на него за это. Как с ней справиться?

У меня был серьезный разговор в духе бесед о смысле жизни с одним другом, который тоже занимается стоимостным инвестированием. Я спросил у него: «Ты хочешь быть успешным, как Уоррен Баффет?» Он был немного шокирован и поинтересовался: «Это риторический вопрос?»

Видео дня

Нет, это не риторический вопрос. Я рассказал ему маленькую еврейскую мудрость, которой со мной поделилась жена.

Но для начала давайте вспомним одну из десяти заповедей: «Не возжелай». А точнее: «Не желай жены ближнего своего». А если еще точнее, то идет речь не о измене, а, скорее, мыслях о желанности соседской жены. И важно уточнить еще одно: не жены моего соседа (я не хочу, чтобы мой сосед прочел это и понял превратно).

Вот эта практическая еврейская мудрость (очень мной перефразированная) — желайте жену ближнего своего, но возжелайте не только ее прекрасные глаза, нежный голос и великолепную фигуру. Возжелайте ее всю. Не забудьте включить в список ее маму, требующую целовать ее в губы при каждой встрече и любящую делиться бесконечным числом непрошенных советов. И ее брата, которого раз в две недели нужно освобождать под залог. Не забудьте и все те часы, которые соседская жена проводит у зеркала (забывая о любимом и детях), а также об еженедельном шоппинге и походах в спа-салон, которые обнулили бы ваш банковский счет за секунду.

Мы способны сделать многое, чтобы избавить себя от этого страдания

Не бойтесь желать чужого! Но желайте весь набор. Антидотом к такому желанию является желание комплексное. Как это понять?