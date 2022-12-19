Почему интервью Леттермана с Зеленским не удалось 19 декабря, 22:15

Интервью точно не удалось, но удалось увидеть новое лицо

Мне показалось, что между ними была пропасть, скрепляемая не хваткими шутками. Леттерман вел себя как всегда, да и Зеленский, наверное, тоже. Но интервью не вышло.

Это не значит, что оно плохое. Оно действительно достаточно откровенное. Впрочем, моей маленькой девочке внутри хотелось бы видеть президента уверенным, выспавшимся и сильным. Таким, на которого можно положиться и знать, что он сможет. Нам дали живое существо, которое не идеально, как президент, как главнокомандующий и просто, как человек. И именно это делает разговор интересным. За ним обнаружился очень уставший, но сильный человек, который продолжает борьбу несмотря ни на что.

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Основные тезисы о том, что на еще одной площадке мир услышал украинский язык и о том, что об Украине говорят на разных уровнях и из каждого утюга, они понятны. Суперкул.

Но мне тоже хотелось бы, чтобы мой президент был интеллектуалом, чтобы он так же спонтанно остро шутил, как по написанным сценариям. Чтобы у него был безупречный английский и раскидистый вокабуляр, поразивший мое сердечко, а также сердца западных снобов, решающих судьбы стран.

Зеленский для западного мира еще не «свой», но уже и не «чужой»

Зеленский для западного мира еще не «свой», но уже и не «чужой». Он нечто среднее, переходящее в смысле transition president. Без его качеств невозможно будет двигаться дальше. Но там, «дальше» понадобятся другие качества, которые в нем отсутствуют, потому что он отшлифовывает другие, а не потому, что какой-то не такой. Но он сидит в этом кресле и говорит с миром.

Трудно представить у Леттермана кого-то вроде Порошенко или Кучмы. Не потому что это невозможно было бы чисто исторически, а потому, что западному зрителю и западной индустрии шоу-бизнеса это невозможно было бы скормить. Было бы просто недостаточно общих культурных кодов.

Здесь их тоже недостаточно, но они искусно конструируются прямо на глазах, строятся как мосты. Может еще и от этого этот разговор кажется немного натянутым, даже когда они шутят. Естественное отсутствует, но видно, что оба стараются как могут понравиться и друг другу, и аудитории. И это отлично.

Так вот, никакой диалог между Леттерманом как представителем того же Запада в смысле: свободы шутить о политике, быть настоящим, смеяться над собой и задавать неудобные вопросы с любым другим украинским президентом невозможен.

Как по мне интервью не удалось еще из-за общего напряжения, которое висит в воздухе всю дорогу и от этого оба зажаты, скованны в неудобстве сказать не то. И несмотря на все атрибуты шоу: кресла, «бытовые «вставки» и неожиданные, не имеющие отношения к делу вопросы, разговор герметичен, почти лишен спонтанности. И это очень странно, потому что Зеленский жизнь провел с микрофоном.

Интервью точно не удалось, но удалось увидеть новое лицо. Не как в сотнях мотивирующих видео, написанных кем-то другим и записанных с листа в несколько дублей. Обнажив себя как живого неидеального человека Зеленский открыто говорит, что у него нет ответов на все вопросы, включая самый главный — когда закончится война. На мгновение перестает быть президентом, от которого столь много ожиданий и становится просто человеком. И в этом самая большая ценность этого разговора.

Текст опубликован с разрешения автора

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