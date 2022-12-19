Почему интервью Леттермана с Зеленским не удалось
Интервью точно не удалось, но удалось увидеть новое лицо
Мне показалось, что между ними была пропасть, скрепляемая не хваткими шутками. Леттерман вел себя как всегда, да и Зеленский, наверное, тоже. Но интервью не вышло.
Это не значит, что оно плохое. Оно действительно достаточно откровенное. Впрочем, моей маленькой девочке внутри хотелось бы видеть президента уверенным, выспавшимся и сильным. Таким, на которого можно положиться и знать, что он сможет. Нам дали живое существо, которое не идеально, как президент, как главнокомандующий и просто, как человек. И именно это делает разговор интересным. За ним обнаружился очень уставший, но сильный человек, который продолжает борьбу несмотря ни на что.
Основные тезисы о том, что на еще одной площадке мир услышал украинский язык и о том, что об Украине говорят на разных уровнях и из каждого утюга, они понятны. Суперкул.
Но мне тоже хотелось бы, чтобы мой президент был интеллектуалом, чтобы он так же спонтанно остро шутил, как по написанным сценариям. Чтобы у него был безупречный английский и раскидистый вокабуляр, поразивший мое сердечко, а также сердца западных снобов, решающих судьбы стран.
Зеленский для западного мира еще не «свой», но уже и не «чужой»
Зеленский для западного мира еще не «свой», но уже и не «чужой». Он нечто среднее, переходящее в смысле transition president. Без его качеств невозможно будет двигаться дальше. Но там, «дальше» понадобятся другие качества, которые в нем отсутствуют, потому что он отшлифовывает другие, а не потому, что какой-то не такой. Но он сидит в этом кресле и говорит с миром.
Трудно представить у Леттермана кого-то вроде Порошенко или Кучмы. Не потому что это невозможно было бы чисто исторически, а потому, что западному зрителю и западной индустрии шоу-бизнеса это невозможно было бы скормить. Было бы просто недостаточно общих культурных кодов.
Здесь их тоже недостаточно, но они искусно конструируются прямо на глазах, строятся как мосты. Может еще и от этого этот разговор кажется немного натянутым, даже когда они шутят. Естественное отсутствует, но видно, что оба стараются как могут понравиться и друг другу, и аудитории. И это отлично.
Так вот, никакой диалог между Леттерманом как представителем того же Запада в смысле: свободы шутить о политике, быть настоящим, смеяться над собой и задавать неудобные вопросы с любым другим украинским президентом невозможен.
Как по мне интервью не удалось еще из-за общего напряжения, которое висит в воздухе всю дорогу и от этого оба зажаты, скованны в неудобстве сказать не
Интервью точно не удалось, но удалось увидеть новое лицо. Не как в сотнях мотивирующих видео, написанных кем-то другим и записанных с листа в несколько дублей. Обнажив себя как живого неидеального человека Зеленский открыто говорит, что у него нет ответов на все вопросы, включая самый главный — когда закончится война. На мгновение перестает быть президентом, от которого столь много ожиданий и становится просто человеком. И в этом самая большая ценность этого разговора.
Текст опубликован с разрешения автора
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