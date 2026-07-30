Насколько уязвимой стала система государственной власти в Украине

Я посмотрела интервью Федорова, вспомнила все предыдущие «озимые поколения» и считаю нужным повторить мысль, которую излагала на прошлой неделе (но в итоге удалила, так как устала объяснять и отвечать на безосновательные претензии).

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Итак, мой главный вывод таков: как же тревожно и прискорбно, что у нас происходит подобная эрозия парламентаризма и парламентской демократии. Сначала — из-за популизма и какого-то неудержимого желания людей поддаваться ему и доверять «ноунеймам», а затем ситуацию усугубили российская агрессия и война.

Эрозия настолько сильна, что любой кризис, любой конфликт внутри «сцементированной» системы воспринимается частью людей едва ли не как праздник оппозиционности.

Кому-то за это время уже исполнилось 25 лет.

Как же обидно, что молодые люди уже седьмой год не имеют возможности впервые голосовать (и быть избранными). Пробовать, ошибаться, но, в конце концов, учиться тому, что, делегируя свой голос другому человеку, ты разделяешь ответственность за его дальнейшие действия и решения. Кому-то за это время исполнилось уже 25 лет. То есть Россия отняла и это.

Акции прямого действия — это прекрасно, но демократия — это привычка. И она заключается не только в том, чтобы выкричаться и показать неприличный жест, а в системном влиянии на перемены в государстве посредством выборов, когда учишься выбирать людей с соответствующей политической программой.

А сейчас утрачивается понимание того, что политическая деятельность — это профессия, связанная не только с медийным присутствием, но и с выработкой конкретных государственно-управленческих решений.

Всё это очень наглядно показывает, насколько уязвимой стала система государственной власти после 2019 года. Если — условно — за неделю до выборов раздуть мощный и заметный медийный скандал, можно внезапно стать президентом, особенно в обществах, которые питаются прежде всего эмоциями.

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Так появляются Кэлины Джорджеску, и ни мы, ни кто-либо другой из соседних стран и обществ не являются исключением.

Но уязвимость нашей государственности всё же выше, чем где-либо ещё.

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Текст опубликован с разрешения автора