Интервью Мексиканца и шесть целей. Кому это выгодно

Первое, сбросить неликвид. Именно поэтому человек с голосом руководителя наркокартеля «Химпром» (его личность не подтверждена — NV) рассказал всякое неприятное о Дуке, Тищенко и другом хламе, который уже в сообщники не будут брать.

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Два, вполне лояльные оценки Клименко, «Арах…» и других топов — это лояльность, потому что рынок на 20 миллиардов долларов — это серьезный рынок. А значит, уже сейчас делители переживают логистику бизнесов.

Три. Мужчина так положительно разрекламировал магазины U420, что создалось впечатление, что это нечто такое как магазин Молоко от фермера или кофейня Идеалист. Что ж — цитата из пленок НАБУ, которая есть 2−3 года для этого бизнеса и нужно не просрать это время — многое объясняет. Поэтому нужно следить, что там еще рекламируют Цымбалюк и Ганя Алхим.

Пабло Эскобар тоже был популярен у части соотечественников

Четыре. Заявление, что готов сотрудничать с НАБУ, способ обрести лояльность в неустойчивой части общества. Пабло Эскобар тоже был популярен у части соотечественников, да так, что едва президентом Колумбии не стал. Тем более, что Дука после выхода из СИЗО показывает, как не надо делать — пошел с этими постами в Фейсбук в стиле «диктатура Сороса», поэтому, на фоне этого, риторика руководителя наркокартеля очень выигрышна.

Пять.​​ Были ответы, прямо намекающие, что личность очень в теме деятельности российских спецслужб. А значит, не стоит прямо слепо доверять всему сказанному. И стоит задать вопрос: какие там выгоды наконец?

Шесть. Новые времена — новые возможности. Не удивлюсь, если следующим у Василия будет спиритическое интервью с Пригожиным или Кивой. Тем более — ИИ в помощь.

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Текст опубликован с разрешения автора