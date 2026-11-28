Интервью Джареда Кушнера стало весомым подтверждением тезиса, который я повторяю уже почти два года: так называемые мирные переговоры Путина — это спецоперация КГБ

Ложь Путина настолько глубоко проникла в сознание зятя президента Дональда Трампа, что тот уже воспринимает кремлевскую версию реальности как действительность.

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Вот 10 свидетельств того, как Путин подменяет правду ложью и использует переговорный процесс в собственных интересах.

1. Байден пригласил Украину в НАТО, и поэтому началась война.

Путин подменяет причину войны её последствиями, перекладывая ответственность за собственное преступление на Соединённые Штаты.

Украина не получала никакого приглашения в НАТО за время президентства Байдена.

Россия напала на Украину в 2014 году, когда наше государство имело внеблоковый статус. Я утверждаю это как премьер-министр, который после оккупации Крыма инициировал отказ от внеблоковости, видя в членстве в НАТО шанс предотвратить большую войну в Европе.

Именно российская агрессия стала причиной отказа Украины от внеблокового статуса, а не наоборот.

Если бы Украина тогда стала членом Альянса, Путин не решился бы на 24 февраля 2022 года.

2. Европа ведет «опосредованную войну» против России

Путин пытается превратить тех, кто помогает жертве агрессии, в виновников войны.

Европа помогает Украине реализовать право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Мирные переговоры Путина — спецоперация КГБ

Именно Россия начала войну, нарушает воздушное пространство европейских государств, совершает диверсии и прибегает к энергетическому шантажу.

США приняли закон о ленд-лизе за девять месяцев до нападения Японии на Перл-Харбор.

Разве историческая помощь Америки странам, боровшимся против Гитлера, была «опосредованной войной»?

3. Украина атаковала резиденцию Путина

Путин использовал эту историю, чтобы выставить себя жертвой и переложить на Украину ответственность за проблемы в переговорном процессе.

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По сообщениям американских СМИ, российскую версию опровергла разведка США. Её публично отверг сам президент Трамп.

Но даже эта ложь оказалась живучей.

4. Путин проявил сдержанность

Путин пытается превратить неприменение ядерного оружия в собственную добродетель.

Согласно такой логике, ядерная держава может безнаказанно захватывать чужие территории, убивать сотни тысяч людей и разрушать целые города, пока не применяет ядерное оружие.

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Это логика ядерного шантажиста, который хочет, чтобы человечество было благодарно ему за само свое существование.

Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Среди подписантов Будапештского меморандума 1994 года, помимо Украины, России и Великобритании, были США.

Украина внесла исторический вклад в безопасность Америки. А Россия, обязавшаяся уважать суверенитет и границы Украины, напала на нее.

5. Путин хочет мира

Пожалуй, самая большая ложь Путина.

Почему же тогда он не принял американское предложение о полном 30-дневном прекращении огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта 2025 года?

Путину не нужно разрешение ни Вашингтона, ни Брюсселя, ни Киева, чтобы прекратить войну. Достаточно приказать своим войскам убраться из Украины.

Он может сделать это в любой момент. Но не делает.

6. Нападавшие на Россию всегда приходили через территорию современной Украины.

Путин переписывает историю, чтобы оправдать собственную агрессию.

Достаточно открыть исторический атлас: Наполеон наступал на Москву через территории современных Литвы и Беларуси.

В то же время Российская империя столетиями порабощала украинцев. Советская Москва вместе с Гитлером делила Польшу, танками давила ростки свободы в Будапеште и Праге.

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Так кто на самом деле представляет угрозу безопасности Америки?

7. Путин стремится к новому началу в отношениях с США

А вот здесь Путин, похоже, не лжет.

Он действительно стремится к новым отношениям. Но таким, при которых Америка утратит глобальное лидерство, останется без союзников и с разрушенным НАТО. Таким, при которых Европа окажется в орбите Москвы и Пекина — в противовес США. Когда Россия вместе с Ираном и Северной Кореей под руководством Китая будет диктовать миру новые правила.

Достаточно перечитать российские ультиматумы от 17 декабря 2021 года. Путин требовал прекращения расширения НАТО и возвращения его военной конфигурации к параметрам 1997 года.

Его цель, по моему убеждению, — демонтаж архитектуры европейской безопасности и ослабление Америки.

8. Украинские и российские солдаты не ненавидят друг друга

Нельзя ставить знак равенства между агрессором и жертвой агрессии, между теми, кто пришел на чужую землю убивать, и теми, кто защищает собственную страну.

Спросите об этом украинских воинов, потерявших своих побратимов. Матерей, похоронивших сыновей, детей, которые больше никогда не обнимут своих родителей. Тех, кто пережил российский плен, пытки и оккупацию.

Украинцы не пересекали российскую границу, чтобы захватить Москву. Не Украина начала эту войну.

Именно Путин принес смерть, горе и ненависть на украинскую землю.

Вопрос не в том, ненавидят ли украинцы россиян. Вопрос в том, почему украинцы вообще вынуждены воевать и погибать, чтобы оставаться украинцами.

9. Самый масштабный обмен военнопленными за время войны

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Чрезвычайно важно , чтобы наши военнопленные вернулись домой. Мы благодарны США за содействие в этом.

Но такой обмен был бы невозможен, если бы Вооруженные силы Украины не взяли в плен российских военных, пришедших захватывать нашу землю.

Это не проявление гуманизма Путина, а результат мужества и силы украинской армии.

10. Территориальные уступки Украины — это не вопрос справедливости.

Говоря о судьбе украинских территорий, Кушнер отмечает, что речь идет не о справедливости и не о том, кто прав, а кто виноват.

Именно такую логику Путин пытается навязать Америке: не он должен отвечать за захват чужой территории, а Украина должна согласиться на ее утрату.

Если агрессор получает вознаграждение за агрессию, а жертва агрессии вынуждена платить за мир собственной территорией, — это не урегулирование войны, а создание прецедента для новых войн.

***

Путин, как и Гитлер и Сталин, действительно является исторической фигурой. Только с темной стороны истории. Масштаб исторической фигуры не всегда измеряется величием — иногда он измеряется масштабом совершенных преступлений.

Этот якобы «гроссмейстер» уже тринадцатый год пытается покорить Украину. И до сих пор не смог этого сделать. За всеми его разговорами об историческом величии — разрушенные города, человеческие жертвы и неспособность достичь собственной цели. Таков истинный итог деятельности этого «гроссмейстера», чья армия кровавых наемников понесла потери, превышающие 1,5 млн человек, и застряла под Малой Токмачкой.

Самая большая опасность заключается в том, что Путину удается заразить своей ложью тех, кто призван остановить его агрессию.

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Именно так, на мой взгляд, работает эта спецоперация: подменить реальность, исказить историю, превратить агрессора в жертву, а союзников — в виновников войны.

В распоряжении американской дипломатии — мощная разведка, историческая экспертиза и аналитика. Зачем ей пользоваться кремлевскими методичками?

Кушнер — умный и состоятельный человек. Он сыграл ключевую роль в заключении «Соглашений Авраама» и может внести исторический вклад в достижение справедливого мира в Европе. Если руководствоваться принципами и ценностями великой Америки — теми самыми принципами и ценностями, которые сегодня на поле боя защищает Украина.

Но если положить в основу переговоров ложь Путина, их результат будет отвечать целям российского агрессора. А война будет продолжаться и распространяться, пока однажды не охватит весь мир.

Такое уже было.

Этого не имеют права допустить ни Украина, ни Европа, ни США.

Я верю в американский народ и ценности самой могущественной в мире демократии.

Специально для NV