Украинская реальность. Что услышала от Билецкого MAGA-блогер Лора Лумер

Одно интервью Андрея Билецкого американской MAGA-блогеру Лоре Лумер, похоже, сделало здесь гораздо больше, чем вся предыдущая работа украинской дипломатии на этом поприще.

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Хотя, возможно, я переоцениваю украинскую дипломатию и никакой работы они здесь на самом деле не вели. Ведь как еще объяснить такой бешеный успех российских мифов именно в этой среде в США, такую лютую ненависть к Украине, которую там удалось взрастить россиянам?

Притом, что это, на самом деле, полнейшая чушь. Для любого американского правого Украина должна была бы быть страной свободы. Мы, вероятно, привыкли и не замечаем этого, но это факт.

Для любого американского правого Украина должна была бы быть страной свободы.

До недавнего времени это место образца по странному стечению обстоятельств занимала Россия. Которая, разумеется, никакой консервативной страной не является, если принять во внимание уровень разводов, распространенность абортов, массовую эпидемию наркомании, СПИДа и алкоголизма, а также низкую рождаемость. Где процветают преследования всех христианских церквей, кроме одной — государственной, и где, за исключением анонимного Telegram, нет даже намека на свободу слова.

Я уверен: если убрать безумную российскую оптику и показать украинскую реальность, любой представитель движения MAGA был бы шокирован тем, как много ему наврали.

Выяснилось бы, что здесь сопротивление РФ выстраивали люди именно с близкими им взглядами. Те, кого американцы классифицировали бы как «консерваторов» — некогда первопроходцы нашего вооруженного сопротивления агрессии РФ и флагманы по сей день.

Первыми, без какого-либо приказа, они пошли сражаться с россиянами и показали пример всем остальным, сформировав в своей стране волю к победе.

Третий армейский корпус, 1-й корпус Национальной гвардии Украины Азов, полк Рейд, спецподразделения Братство и Катехон, 3-й батальон оперативного назначения Свобода и так далее. Не зря россияне столько лет пугали сами себя Правым сектором.

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Хорошо, что сегодня наша война — это уже не удел исключительно правых, а защита Отечества — не задача лишь отдельных политических групп. Мы находимся на том этапе, когда война с Россией признана делом каждого, независимо от политических взглядов. Это, по сути, и есть победа украинских правых.

Но в то же время хорошо и то, что сейчас у нас появляется возможность вновь использовать этот накопленный моральный капитал — авторитет украинского правоконсервативного движения, — чтобы получить еще один аргумент для возвращения США в число наших близких союзников.

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Текст публикуется с разрешения автора