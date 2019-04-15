Интернет за железным занавесом. Что придумали в России 15 апреля, 19:37 2363 Цей матеріал також доступний українською

Оккупированный Крым может оказаться полностью отрезанным от глобального интернета

Если в РФ все же примут законопроект, прошедший 11 апреля уже второе чтение. И хотя согласно документу интернет будет заблокирован якобы лишь в случае угрозы для России или блокировки российской сети из-за границы, нет четкого определения того, что именно может представлять такую угрозу.

Законопроект об «изоляции Рунета» официально предложил Андрей Клишас, российский сенатор, который с 2014 года находится под санкциями США и ЕС за активную поддержку агрессии РФ против Украины. Проект привел к протестам в нескольких городах РФ 10 марта этого года, включая крупный, по российским меркам, марш в Москве. Тем не менее, документ принят во втором чтении и вряд ли верхушка пойдет на попятную. Да и зачем, если законодательство предоставит ещё одно мощное оружие против свободы слова и доступа к информации, скрываемой властями?

Законопроект предполагает создание автономного российского сегмента интернета, который может быть отрезан от всемирной паутины. Все провайдеры РФ будут вынуждены за свой счет установить техническое оснащение для контроля трафика в сети. Пока им придется искать деньги, Роскомнадзор – эффективный цензор страны – будет контролировать их деятельность. Роскомнадзор сможет блокировать или разблокировать вебсайты, что пока в приказном порядке должен будет исполнять провайдер.

В случае некой неопределенной «угрозы» российские власти смогут использовать подобные технические средства для эффективной изоляции российского интернета, пропуская лишь те сегменты мировой сети, которые они посчитают необходимыми.

Роскомнадзор сможет блокировать или разблокировать вебсайты

После вторжения и аннексии Крыма Россия закрыла или захватила украинские медиа, а также преследует как журналистов, так и гражданских активистов за высказывания неугодных мнений и репортажи о репрессиях в зоне российской оккупации. Крымская правозащитная группа давно сообщает о повсеместной блокировке отдельных украинских вебсайтов и медиа, а также резко осуждает законопроект, который может, по их словам, установить глобальную цензуру интернета в Крыму.

Законопроект усилит и без того существенную (и репрессивную) роль Роскомнадзора и расширит рамки полномочий властей, позволяя вновь опустить «железный занавес», ограждающий от информации из-за рубежа. Так как в своей нынешней форме этот законопроект не дает детальной информации о том, чем может являться существенная угроза инфраструктуре России – то есть главное условие для занавеса – не может быть и настоящей защиты от превышения новых полномочий, которые он предусматривает.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Гали Койнаш. Републикация полной версии текста запрещена

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