Интересно структурируется мир

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В нем проявилось очень интересное измерение глобального противостояния. В том числе для Украины

Правые давно нашли себе врага – Джорджа Сороса, либерала и спонсора гражданского общества. По их мнению, он должен буквально во всем и враг №1.

И вот The New York Times опубликовала крутейшее исследование. И кажется, что либералы тоже нашли себе врага №1 – Руперта Мердока, владельца медиа-империи (жемчужина – канал Fox News), активно продвигает правій нарратив и, по мнению газеты, активно приобщается к дестабилизации демократии в США, Европе и Австралии.

Там супердрама достойная сериала. Телеканалы и газеты, которые помогают Трампу стать президентом США, а Малкольму Торнбулу – потерять должность премьер-министра Австралии. Два брата, которые воюют за наследство отца и ненавидят друг друга. Короче, драма-драма.

Так же как одни неистово расследуют, как Сорос посредством сети общественных организаций и лидеров мнений расшатывает одних, другие расследуют, как Мердок через сеть медиа расшатывает других.

Нет смысла прямо противопоставлять Сороса Мердоку

Конечно, это не линейная война. Общественные организации не могут выигрывать без медиа и наоборот. Но и те, и другие могут радикально менять реальность. Мы в Украине это лучше многих других видим.

Нет смысла прямо противопоставлять Сороса Мердоку. И в этой неожиданной параллели «медиа против общественных организаций» проявилось очень интересное измерение глобального противостояния. В том числе для Украины.

Текст опубликован с разрешения автора

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