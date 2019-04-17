Интересно структурируется мир
В нем проявилось очень интересное измерение глобального противостояния. В том числе для Украины
Правые давно нашли себе врага – Джорджа Сороса, либерала и спонсора гражданского общества. По их мнению, он должен буквально во всем и враг №1.
И вот The New York Times опубликовала крутейшее исследование. И кажется, что либералы тоже нашли себе врага №1 – Руперта Мердока, владельца медиа-империи (жемчужина – канал Fox News), активно продвигает правій нарратив и, по мнению газеты, активно приобщается к дестабилизации демократии в США, Европе и Австралии.
Там супердрама достойная сериала. Телеканалы и газеты, которые помогают Трампу стать президентом США, а Малкольму Торнбулу – потерять должность премьер-министра Австралии. Два брата, которые воюют за наследство отца и ненавидят друг друга. Короче, драма-драма.
Так же как одни неистово расследуют, как Сорос посредством сети общественных организаций и лидеров мнений расшатывает одних, другие расследуют, как Мердок через сеть медиа расшатывает других.
Конечно, это не линейная война. Общественные организации не могут выигрывать без медиа и наоборот. Но и те, и другие могут радикально менять реальность. Мы в Украине это лучше многих других видим.
Нет смысла прямо противопоставлять Сороса Мердоку. И в этой неожиданной параллели «медиа против общественных организаций» проявилось очень интересное измерение глобального противостояния. В том числе для Украины.
Текст опубликован с разрешения автора
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