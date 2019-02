Информационное переедание. Как мы игнорируем реальную жизнь Сегодня, 17:21 2034 Цей матеріал також доступний українською

Если вы проводите по 6 часов в Фейсбуке, постоянно просматриваете ленты новостей и 3 часа в день смотрите телевизор, то у вас явно выраженный случай "информационного переедания"

В конце 2013 года незаметно для себя я перешла в режим круглосуточного потребления информации. Дома и на работе, в метро и в машине, в ресторане и даже во время просмотра фильма, когда действие утрачивало свою динамичность, я просматривала последние новости из Украины. С одной стороны, это понятно – в Украине происходили и происходят драматические события, и желание быть в курсе, а также ощущать хоть таким вот образом свою причастность – было естественным. С другой – это же зависимость. И объяснение, что подобное происходит со многими украинцами, проживающими за границей, не идет ни в какое оправдание. Если все заболели корью, это не значит, что корь стала нормой.

Кроме очевидных недостатков – потери огромного количества времени, игнорирование реальной жизни, ухудшение отношений в семье, я заметила последствия и когнитивного плана. Мне стало сложнее сосредоточить внимание и не отвлекаться. Затруднительнее читать длинные тексты. Если в 2013 году я прочитала 45 книг, то в 2014-м – только одну. И если раньше я могла передать основные положения или сюжетную линию книги, то теперь мне иногда сложно вспомнить, о чем я собственно вчера писала! При этом меня не покидало ощущение того, что я много важных новостей пропускаю.

Оказалось, то, что происходит со мной, – последствия даже не кризиса в Украине (для меня и многих украинцев он превратился в некий катализатор), а результат изменения природы информации. Ее появилось очень много, она стала доступной, зачастую дешевой и некачественной, но в то же время – невероятно привлекательной.

Исследователь Николас Карр в книге «Мелководье» (The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains) пишет, что человечество, пребывая в постоянном потоке информации, теряет возможность сохранять внимание, «забывать себя» в авторской мысли. Сама способность читать книгу, не отвлекаясь и в одиночестве, не является естественным умением Homo Sapiens. Человечество этот навык создавало в течение веков. И вот усилия огромного количества писателей и читателей – коту под хвост!

«Информационная перегрузка» – популярный в США термин, и советов, как с ним бороться, почти так же много, как советов о здоровом питании. Исследователи отмечают и «новое невежество», вызванное не из-за нехватки информации, а от ее переизбытка.

Именно с плохим питанием бессистемное потребление информации сравнивает автор книги «Информационная диета» Клей Джонсон. Рекомендации из его книги и других источников я определила в эдакий свод правил потребления информации, который поможет быть в курсе событий, не сходя с ума самому и не лишая способности здраво рассуждать своих близких. Их можно усовершенствовать и адаптировать под стиль жизни, круг интересов и профессию каждого.

Количество информации. Джонсон утверждает, что 4 часа в день потребления информации, кроме входящей в прямые профессиональные обязанности, должно быть достаточно. За это время можно посмотреть 40-минутный выпуск новостей, фильм, почитать газету, просмотреть ленту новостей, почитать книгу и провести полчаса в Фейсбуке. Если вы проводите 6 часов в Фейсбуке в сутки, да еще и смотрите 3 часа телевизор, то у вас явно выраженный случай «информационного переедания». В США в обиходе есть такое выражение «пить из брандспойта» – когда на тебя сваливается огромный массив информации, с которым просто невозможно справиться, или упорядочить его.

Чтобы улучшить внимание и производительность, в компьютере и смартфоне лучше удалить все уведомления (если работа позволяет), а почту и новости проверять не хаотично, а в установленное для себя время, например, в последние 10 минут каждого часа.

Характер информации. Большую часть информационной диеты должны составлять новости, однако, проводя все время в Фейсбуке, очень часто именно это пользователи и недополучают.

Люди тянутся к трем видам информации: о чем-то страшном и опасном, о том, с чем они уже согласны, и к сплетням. Это эволюционно обоснованно. Если сосед по пещере рассказывает об ужасах своей встречи с саблезубым тигром, то к нему стоит прислушаться. В ситуации отсутствия четкой иерархии и масс-медиа членам племени нужно было постоянно убеждаться, что все они пребывают в согласии по основным вопросам: зеленую воду с запахом не пить, никаких дел с соседним племенем не иметь. Ну а сплетни – это механизм выработки внутренних правил. Если Шо Острое Ухо осуждают за то, что он бросил горящую головешку в Шу Длинные Волосы, то следует сделать вывод, что в нашем лесу так не принято.

Но вот в современном обществе постоянно читать негативные прогнозы, перечитывать 150-й вариацию на тему «Россия долго не протянет», а также кликать на новость под заголовком «Шок! Произошло такое!..» – бесполезная трата времени и признак плохой информационной диеты.

Этими особенностями человеческой психики пользуются как в США и вообще на Западе с целью заработать деньги, так и в Украине или в России, как с финансовой, так и с политической целью.

Пионером подтверждения подобных убеждений в США считается телеканал FOX, рассказывающий республиканцам, почему они правы. Тем же путем пошел и канал MSNBC, преподнося картину дня таким образом, как ее приятно видеть либералам. И у того, и у другого рейтинги гораздо выше, а затраты на сбор новостей намного ниже, чем у каналов, которые пытаются беспристрастно подавать новости и снимают репортажи в горячих точках. Но, что хорошо для бизнеса, не всегда хорошо для потребителя информации.

Крайним случаем подтверждения убеждений является тоталитарный культ. В тоталитарном культе люди слышат только то, что они хотят слышать, а все то, которое хоть в чем-то отличается, отбрасывается как ересь. При этом они часто дорого платят за свои убеждения, отказываясь от дружеских и семейных связей со всеми, кто их не разделяет. Иногда членство в культе требует и других жертв – финансовых и в образе жизни. И чем больше люди инвестируют, тем сложнее им отказаться от своих убеждений. Здесь не только аргументы не помогут – сама реальность бессильна.

В 2011 году последователи евангелиста – радиокомментатора Гарольда Кемпинга готовились к концу света, который должен был наступить в мае – продавали свое имущество, убивали домашних животных, увольнялись с работы. Когда же конец света не наступил, полагаете, они разочаровались в своем пророке? Нет, они просто не так его поняли. Конец света должен наступить в октябре, поэтому еще есть время дораспродать оставшееся имущество!

Качество информации. Для качественного источника информации характерны следующие признаки.

Он расположен поблизости места событий. Родственники в Уфе, утверждающие, что они лучше осведомлены в том, что происходит в Киеве, однозначно не правы. Кроме перевода и анализа весьма полезным будет почитать источники – законопроекты, программы, отчеты международных миссий.

Он продуцирует не очень много информации. Если информагентство выдает «1000 и одну» новость в сутки, то среди них немало обработанных пресс-релизов и просто новостей, не обладающих ни малейшей ценностью.

В США существуют так называемые "фермы контента", где журналисты выдают по тексту каждые 30-60 минут. Главное, чтобы заголовок был привлекателен, а сама статья может быть ерундовой. О чем писать, решает редактор, исходя из запросов в поисковике. Цель этой адской работы – чтобы пользователь кликнул на новость и увидел рекламу. Если вы видите ресурс с кричащими заголовками а-ля «Шок! Этого от N. никто не ожидал!», то лучше держитесь от него подальше. Скорее всего, это украинский или российский аналог "контентной фермы", и вас скармливают некачественной информацией.

Он хранит свою репутацию. Скандал из-за ложной информации возникает только вокруг уважаемого ресурса, претендующего на авторитетность. Сайт «Вася-новости» может гнать фейки и не расстраиваться. «Нью-Йорк Таймс» ежедневно публикует «исправления», где указывает на мелкие ошибки, вышедшие в предыдущем издании. Если же газета ошибается серьезно, то конкуренты будут очень долго смешивать ее с грязью. А сама же газета – приносить извинения. Однако, если вы заметили, что издание «врет и не краснеет», то стоит прекратить с ним любые отношения.

Он не сгущает красок, не нагнетает и не накручивает. Стоит прислушаться к своим чувствам после просмотра телепрограммы. Если вам хочется повеситься или набить кому-то морду, значит, вашими эмоциями манипулируют. Даже трагические новости ведущий должен читать деловым тоном – без театральных пауз, резких жестов, истерических перепадов голоса.

Разнообразие информации. Информация должна быть разнообразной как по характеру, по мнениям, так и по жанру. Кроме новостей важно читать художественную литературу. Да, и ленту в Фейсбуке – правда, последнее желательно делать не каждую паузу, а четко определить для себя время и продолжительность этого занятия.

Ну и главное в информационной диете, как и в обычной – это не только ее соблюдать, но и прощать себя за мелкие отступления. Ведь цель – не найти дополнительный источник, лишающий нас рассудка, а кардинально уменьшить их количество.

Когда в 2014 году под давлением родных я поняла, что у меня – проблема, я начала ее преодолевать. Составила для себя эти правила и попыталась их соблюдать. Не скажу, что четко и точно выполняла все эти предписания, но и книг начала читать больше, и удерживать в памяти информацию стала лучше, а главное, что в семью «вернулась» полноценная мать и жена.

Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы Голоса Америки. Мнения, изложенные в рубрике «Моя Америка», передают точку зрения самих авторов и не отражают позицию «Голоса Америки»

Опубликовано с разрешения автора и издания

