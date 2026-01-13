Отключение отопления или света — только первый удар. Второй наносят российские манипуляции, которые переводят злость украинцев на собственное общество — как работает эта схема

Украинцы ежедневно сдают экзамен. Не формальный и не теоретический — экзистенциальный. Экзамен на стойкость и единство. Именно эти качества уже четвертый год не позволяют врагу нас одолеть. Именно поэтому враг бьет не только по окопам и городам — он бьет по тому, что держит нас изнутри. Война давно вышла за пределы фронта. Полем боя стало общество.

Реклама

Это не метафора и не красивый образ. Это сухая аналитика.

В недавно обнародованном отчете главного научного сотрудника НАТО за 2025 год о когнитивной войне прямо сказано: современные конфликты все больше сосредотачиваются не на территориях, а на поведении. Решающим ландшафтом становится не география, а то, как люди воспринимают реальность, интерпретируют события, принимают решения и действуют. Иными словами — война превратилась в системную борьбу за контроль над мышлением.