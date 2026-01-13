Юрий Федоренко

Юрий Федоренко

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес», депутат Киевсовета, советник оборонного комитета ВР

Удар по свету — лишь первый. Какой будет дальнейшая тактика России

13 января, 07:13
NV Премиум
Google Читайте NV в Google
x1
0:00
-
6:31

Отключение отопления или света — только первый удар. Второй наносят российские манипуляции, которые переводят злость украинцев на собственное общество — как работает эта схема

Украинцы ежедневно сдают экзамен. Не формальный и не теоретический — экзистенциальный. Экзамен на стойкость и единство. Именно эти качества уже четвертый год не позволяют врагу нас одолеть. Именно поэтому враг бьет не только по окопам и городам — он бьет по тому, что держит нас изнутри. Война давно вышла за пределы фронта. Полем боя стало общество.

Реклама

Это не метафора и не красивый образ. Это сухая аналитика.

В недавно обнародованном отчете главного научного сотрудника НАТО за 2025 год о когнитивной войне прямо сказано: современные конфликты все больше сосредотачиваются не на территориях, а на поведении. Решающим ландшафтом становится не география, а то, как люди воспринимают реальность, интерпретируют события, принимают решения и действуют. Иными словами — война превратилась в системную борьбу за контроль над мышлением.

Теги:   Россия Информационная война Юрий Федоренко «Ахиллес» Отключения света Общество

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies