Иван Компан

Иван Компан

Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы

Кому нужен этот оптимизм?

10 ноября, 14:21
NV Премиум
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В конце прошлой недели Национальный банк Украины опубликовал очередной инфляционный отчет, за октябрь

В целом, это очень полезный и профессионально оформленный документ, отличное подспорье для тех, кто пытается разобраться в том, как выживают украинская экономика и финансовая система. Было бы хорошо, если бы и другие государственные институты — в частности, министерства финансов и экономики — хотя бы раз в квартал публиковали свое видение того, куда движется экономика страны. А может, и не движется под уклон, а наоборот…

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Теги:   Инфляция НБУ Отчет Личные финансы с Иваном Компаном

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