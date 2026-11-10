Кому нужен этот оптимизм?

В целом, это очень полезный и профессионально оформленный документ, отличное подспорье для тех, кто пытается разобраться в том, как выживают украинская экономика и финансовая система. Было бы хорошо, если бы и другие государственные институты — в частности, министерства финансов и экономики — хотя бы раз в квартал публиковали свое видение того, куда движется экономика страны. А может, и не движется под уклон, а наоборот…

Реклама