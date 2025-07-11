Инфляция в Украине начала снижаться в Украине

Рынки совсем страх потеряли. Казалось, еще несколько месяцев назад инвесторы и спекулянты были наполнены переживаниями по поводу рецессии на фоне пошлин Трампа и прочих его выкрутасов. Эти выкрутасы никуда не делись, пошлины периодически вводятся, радуя ту или иную страну, а также американских потребителей, но на рынках видна лишь тотальная жадность. Оказалось, если пошлины вводить постепенно, то можно гораздо меньше раздражать рынки, и Трамп раскрыл для себя этот секрет. Правда, это не отменяет того факта, что влияние на экономику все равно будет. Но проявит себя «не сегодня». В результате индексы преодолевают один исторический максимум за другим, ведет всех за собой NVIDIA, чья капитализация превысила $4 трлн. Это уже больше ВВП Британии. Инвесторы ищут, где бы взять побольше риска, о чем ярко свидетельствует рекордный приток в фонды, инвестирующие с левериджем. Да и исторический максимум цены биткоина, достигший на этой неделе $118 тысяч за штуку, свидетельствует о той самой склонности рынков к риску. Паровоз разогнался и не обращает внимание на знаки. В результате индекс S&P500 утром в пятницу находится на отметке 6280 пунктов, что на 140 пунктов выше, чем две недели назад.

Реклама

Окончательно ли потеряли инвесторы и спекулянты голову покажет лишь время. Единственные, кто иногда плачет по ночам, это акционеры Теслы.