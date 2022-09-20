За ошибку придется платить 20 сентября, 10:35 Эксклюзив НВ

Центральный банк США, кажется, совершил одну из самых больших ошибок за свою новейшую историю и теперь за это придется расплачиваться. И не только США, а всему миру, особенно — развивающимся рынкам, к которым относится и Украина

Прошедшая неделя была худшей для американских финансовых рынков за многие годы. Потери составили около 5%. Да и вообще в этом году эпитет «худший» или «один из худших» очень легко применим ко многим процессам, происходящим на финансовых рынках. С начала года рынок акций США потерял 19% и это шестой худший результат за всю историю, падение на рынке облигаций составило почти 12%, чего не случалось уже более пятидесяти лет, за одну торговую сессию огромные международные компании теряют до четверти своей цены, что даже больше, чем в такие печально известные моменты, как «Черный понедельник» 1987 года.

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Но это все последствия! А причина в том, что ФРС, центральный банк США, кажется, совершил одну из самых больших ошибок за свою новейшую историю и теперь за это придется расплачиваться. И не только США, а как водится, всему миру, потому что происходящее на заокеанском финансовом рынке всегда накатывает еще большими волнами на другие страны и континенты и особенно больно бьет по развивающимся рынкам, к которым относится и Украина.

Итак, что произошло и в чем ошибка?

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