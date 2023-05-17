Майская примета. Чего ждать летом в мировой экономике 17 мая, 15:00 NV Премиум

За время моей долгой карьеры в сфере финансов я отобрал для себя несколько эвристических примет рынка, которые часто оказывались полезными

Например, каждый январь я вспоминаю «правило пяти дней». Оно гласит, что, если в течение первых пяти дней нового года накопленный показатель индекса S&P 500 положителен, то с 80%-ой вероятностью в конце года результаты рынка будут выше, чем в начале. Этот аналитический трюк пока что работал довольно хорошо, несмотря на все неопределенности в мире.

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А весной вспоминается второе практическое правило: «В мае продавай и иди гуляй» (а у нас, британцев, есть продолжение этой пословицы «возвращайся в день Сент-Леджера», то есть 15 сентября). Хотя это правило статистически менее точное, оно тоже часто оказывается полезным. Если вы инвестор (а особенно инвестор, у которого первые четыре месяца 2023 года выдались хорошими), вы, наверное, захотите зафиксировать свой доход и отложить его до осени, потому что существуют приличные шансы, что в этот промежуточный период рынки будут падать.

Конечно, нет никаких объективных причин, почему любое из этих правил должно быть верным. Исторически фондовые рынки чаще растут, чем падают, а со временем они обычно опережают по доходности другие финансовые рынки (не говоря уже о хранении сбережений в деньгах или в инструментах с фиксированной доходностью). Конечно, никогда нельзя допускать, чтобы приметы становились важнее анализа фундаментальных показателей. Но бывают времена, когда фундаментальные показатели дают довольно смутную картину, и есть основания полагать, что у нас сейчас как раз такой период.

Что же все это для нас означает накануне лета?

Взгляните на последние результаты ежемесячного индекса деловой активности (PMI) в глобально важных странах. Они указывают не просто на сохраняющуюся слабость в промышленности, но и на вероятность, что технически в мировой экономике, возможно, уже началась промышленная рецессия. Впрочем, индексы активности в сфере услуг остаются сильными, а в некоторых случаях даже повышаются.

Хотя некоторые страны с экономикой, зависящей от сферы услуг (например, Великобритания), способны сравнительно хорошо справляться с ослаблением промышленности, крайне маловероятно, чтобы эти два индекса долгое время двигались в противоположных направлениях. Сфера услуг в конечном итоге либо будет стимулировать рост в других сферах, или же ее начнет тянуть вниз собственная зависимость от других отраслей.

Как обычно китайская статистика позволяет оценить перспективы всей мировой экономики. После отмены политики нулевого Covid в конце прошлого года китайская экономика сильно начала 2023 год, и мало сомнений, что апрельская статистика покажет уверенный рост год к году по многим компонентам выпуска и спроса. Однако есть признаки, что отскок экономики после пандемии, возможно, уже стал ослабевать, при этом различные структурные проблемы тормозят экономическую активность. Кроме того, инфляция не просто не растет, а снижается — так, что даже появились опасения по поводу дефляции. И здесь Китай не в одиночестве. В ряде других экономически важных странах Азии, например, в Японии, также наблюдаются низкие темпы инфляции, что разительно контрастирует с быстрым ростом уровня цен в западных странах в течение последних полутора лет.

Если посмотреть за пределы Азии, то там индикаторы инфляции, на которые я обычно обращаю наибольшее внимание, ставят в тупик. Например, в США индекс цен производителей, а также некоторые компоненты индекса потребительских цен демонстрируют четкие признаки торможения. И, как я уже писал ранее, мировые цены на многие сырьевые товары сегодня намного ниже, чем год назад. Рано или поздно эти тенденции должны отразиться на ценах и производителей, и потребителей. Однако последние цифры «базовой» инфляции (они исключают волатильные цены на продовольствие и энергоресурсы) в США, Великобритании и Евросоюзе усложняют эту картину, поскольку они показывают сохранение силы повышающего давления на цены. Кроме того, индекс ожидаемой инфляции через пять лет, рассчитываемый Мичиганским университетом на основании опросов, недавно показал значительный рост до 3,2%, хотя в последние месяцы он снижался (до 2,9%).

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Несомненно, центральные банки озабочены этой ситуацией. Можно лишь надеяться, что большинство последних показателей являются единичным исключением. Однако если это не так, тогда совет управляющих ФРС столкнется с очень проблематичной ситуацией.

Перспективы процентных ставок остаются «слоном в комнате». Сегодня рынки, судя по всему, вполне уверены, что большинство центральных банков либо уже «закончили» повышение ставок, либо близки к этому. Некоторые участники рынка даже ожидают снижения ставок до конца нынешнего года. Это может случиться, но сначала должна немного улучшиться инфляционная статистика. С другой стороны, если нынешние рыночные ожидания вынужденно изменятся, тогда будет трудно поддерживать новые ралли на фондовых рынках (если, конечно, не произойдет значительного увеличения выручки компаний).

Что же все это для нас означает накануне лета? Если суммировать, я подозреваю, что инфляционная картина будет постепенно улучшаться. Однако если мичиганский индекс инфляционных ожиданий не начнет снижаться, тогда у фондовых инвесторов появятся весомые причины для беспокойства.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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