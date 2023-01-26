Максимальная опасность. Какая задача стоит перед Федеральным резервом США 26 января, 13:17 Эксклюзив NV

Федеральный резерв США решительно настроен снизить инфляцию

Но никто реально не знает, насколько сильно ему придется повысить базовую процентную ставку (и как долго ему придется ее удерживать на этом уровне), чтобы достичь поставленной цели. И поэтому многие теперь гадают, не устроит ли ФРС рецессию.

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Инфляция уже снижается, что отчасти объясняется устранением временных «узких мест» в производственных цепочках, но отчасти также ослаблением спроса. Повышение процентных ставок замедлило темпы покупки домов и, соответственно, темпы строительства жилья. Рост цен на товары и услуги съедает бюджеты домохозяйств и препятствует увеличению потребительских расходов. Тем временем из-за анемичных темпов роста экономики в Китае снижаются мировые цены на сырье.

Тем не менее Федеральный резерв не удовлетворен текущей ситуацией. Он опасается, что, если на перегретом рынке труда в США не появится излишек предложения, тогда зарплаты будут догонять инфляцию, толкая ее еще выше. А последнее, что хочется ФРС, это нажать на кнопку «пауза», а потом наблюдать, как инфляция опять резко повышается на фоне довольных финансовых рынков, роста цен на финансовые активы и оживления спроса. Такая ситуация заставит монетарные власти еще сильнее повысить ставки, причем на более длительный срок. Сделать всю работу сразу было бы намного лучше, чем повторять несколько раз одно и то же, причем лучше и для экономики, и для репутации ФРС.

Кроме того, Федеральный резерв не считает обязательным рост безработицы в случае появления излишков предложения на рынке труда. В идеале соотношение количества открытых вакансий к числу безработных должно будет снизиться, при этом количество открытых вакансий существенно упадет. Но даже если уровень безработицы умеренно повысится, этот факт не остановит ФРС. Федеральный резерв пришел к выводу, что в случае слишком сильного замедления темпов роста экономики, ее всегда можно будет стимулировать начать снова расти, снизив ставки. И поэтому сложился консенсус, что Федеральный резерв, скорее, готов ошибиться, действуя слишком активно, потому что у него еще будет возможность удержать любой спад экономики на мягком уровне благодаря снижению ставок. Если судить по рыночным ценам, уже к концу года ФРС начнет вновь снижать ставки.

Уже к концу года ФРС начнет вновь снижать ставки

Что может пойти не так с этим консенсусным мнением? Рассмотрим два альтернативных сценария.

В первом сценарии ФРС сталкивает экономику в рецессию, но уровень инфляции все равно остается упорно выше целевого уровня (2%). Такая стагфляция, напоминающая 1970-е годы, когда инфляционные ожидания закрепились на высоком уровне, вынудит ФРС повысить ставки еще сильнее, причем ровно в тот момент, когда экономика сжимается. В этой ситуации желание Федерального резерва бороться с инфляцией и его способность выдерживать политическое давление подвергнутся настоящему испытанию.

Вторая вероятность: инфляция снизится, но уже на фоне резкого (а не мягкого) падения темпов экономического роста. Взгляните на ситуацию на рынке труда. Малые и средние предприятия не просто не могут найти новых сотрудников, они — пока что — удерживают уже имеющихся несмотря на то, что крупные фирмы объявляют о массовых увольнениях. Они удерживают их именно потому, что знают, насколько трудно их найти. Более того, некоторые компании продолжают нанимать новых работников, воодушевившись перспективой найти более высококвалифицированных работников именно сейчас, когда крупные фирмы выставляют их на улицу.

Однако по мере роста излишков предложения на рынке труда эти небольшие компании могут решить, что в будущем высококвалифицированные работники будут им всегда доступны. И тогда они тоже могут приостановить найм новых сотрудников или даже начнут избавляться от тех, кого они наняли в период, когда рынок труда был перегрет. Иными словами, поток увольнений, который мы уже наблюдаем, может превратиться в наводнение.

Все это повлияет на другие рынки. Например, темпы продажи домов в США значительно замедлились, однако в целом цены на жильt не падают, что, вероятно, объясняется отсутствием большого количества новых предложений на рынке. За последний год ипотечные ставки так сильно выросли, что владелец дома, выплачивающий сейчас 30-летнюю ипотеку со ставкой 4%, должен будет ежемесячно платить намного больше, если вдруг решит купить новый дом получше, но уже с новым ипотечным кредитом под 7%. Он не может себе позволить покупку нового дома, поэтому не продает старый. Такая динамика ведет к ограничению предложения жилья на рынке, поэтому сильного понижающего давления на цены пока не возникает.

Но если будет больше увольнений, тогда домовладельцы не смогут выплачивать ипотеку даже со ставкой 4%, и поэтому они будут вынуждены экстренно продавать свое жилье. Объем предложения внезапно увеличится, цены на жилье резко упадут, а сочетание возросшей неопределенности перспектив занятости со снижением размеров богатства, выраженного в стоимости жилья, может пошатнуть потребительскую уверенность, что еще больше снизит спрос.

А теперь рассмотрим другое потенциальное домино. Мы только что пережили трехлетний период, когда количество корпоративных банкротств уменьшилось, что не в последнюю очередь объясняется бюджетной поддержкой, предоставленной в связи с пандемией. Но хотя сейчас уже появляются признаки серьезных корпоративных проблем, казалось, что загнуться должно было намного больше компаний, которых можно назвать «ходячими мертвецами». Почему этого не происходит?

Одна из причин в том, что многие компании сумели рефинансироваться в первые месяцы пандемии, воспользовавшись выгодами мягких кредитных условий для продления долговых обязательств с приближавшимися сроками погашения. Но большинство компаний, находящихся в трудном положении, могли совершать такие операции лишь в ограниченных масштабах, и поэтому вскоре объемы корпоративных долговых обязательств с приближающимся сроком погашения увеличатся. Если компаниям придется продлевать эти обязательства в условиях усилившегося экономического мрака, можно уверенно предположить, что многие из них не смогут рефинансироваться, а число корпоративных банкротств существенно возрастет. Да, традиционный финансовый сектор мог быть достаточно умен, чтобы держаться подальше от криптовалют, но у него нет иммунитета от финансовых проблем у домохозяйств и корпораций. А как мы знаем из истории, убытки финансового сектора могут быстро привести к катастрофическим сценариям.

В двух описанных выше сценариях Федеральный резерв как минимум знает, что ему нужно будет делать в первом: повышать ставки для борьбы с упорно высокой инфляцией. Но если события будут развиваться нелинейным образом, тогда трудно себе представить, какими ориентирами сможет воспользоваться ФРС, чтобы проплыть между Сциллой (делать слишком мало, постоянно повторяя одни и те же действия) и Харибдой (делать слишком много и наблюдать, как экономика падает с утеса). Наверное, лучшее, что может сделать ФРС, это избавить себя от благодушных ожиданий по поводу способности экономики гнуться, но не ломаться, и проявлять максимум внимания к поступающей данным, поскольку сейчас мы вступаем в период максимальной опасности.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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