Почему льготы для индустриальных парков — плохая идея 23 июня, 12:00 Цей матеріал також доступний українською

Эта инициатива — не поддержка бизнеса и стимул для развития экономики, а популизм и источник коррупции

Во вторник, 21 июня, Верховная Рада проголосовала за популистскую инициативу — в целом приняли законопроекты, вводящие налоговые и таможенные льготы для индустриальных парков. Среди предлагаемых льгот — отмена НДС при импорте нового оборудования и освобождении резидентов индустриальных парков от налога на прибыль на 10 лет.

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Почему эта инициатива не поддержка бизнеса и стимул для развития экономики, а популизм и источник коррупции, можно понять, если проанализировать текущее состояние налоговой системы.

В настоящее время в Украине уже существуют по факту пять разных налоговых систем одновременно:

1. Общая система налогообложения.

2. Упрощенная система, объединяющая четыре вида плательщиков единого налога плюс из-за войны добавилась еще одна категория «упрощенцев» на 2% налогообложения.

3. Система для резидентов ДіяСіті.

4. Система для клиентов «инвестиционных нянь».

5. Система для шахтерских городков, которая, кстати, по факту такая же, как и система льгот для парков. Введена до войны, но бурного развития шахтерского дела как-то не особо видно.

И это только основные льготные системы налогообложения: общее количество распределенных налоговых льгот значительно больше. В 2020 году на 700 страницах Налогового кодекса мы насчитывали более 150 льгот, сейчас эта цифра только увеличилась.

Законопроекты по льготам для индустриальных парков добавили еще льготы, а также по факту создали еще одну, шестую систему льготного налогообложения — для индустриальных парков.

Из-за, в частности, такого количества различных систем налогообложения и льгот Налоговый кодекс Украины стал настолько громадным даже физически, что им легче убить, чем прочесть. Причем убить не только фигурально. Ибо сложность администрирования таких налоговых правил просто убийственна для бизнеса.

Вопрос и к тем, кто придумал эту инициативу, и к тем, кто за нее голосовал

И здесь вопрос и к тем, кто придумал эту инициативу, и к тем, кто за нее голосовал. Неужели мы действительно считаем нормой одновременное существование такого количества налоговых систем в стране? Неужели мы действительно верим, что для появления инвестиций Украине не хватает дополнительных налоговых льгот?

Потому что на самом деле в опросах бизнес-ассоциаций нигде не звучит нехватка налоговых льгот как препятствие инвестициям. Зато уже несколько лет рейтинг негативных факторов для инвестирования возглавляют нереформированная судебная система, бюрократия и коррупция.

Банальное подключение к электросетям без взяток для всех даст гораздо больше стимулов для инвестиций, чем льготные индустриальные парки. И это я даже не говорю о положительном эффекте от назначения, в конце концов, главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. А если еще уволим тех, кто это назначение блокирует, то вообще получим ощутимый макроэффект.

И я бы еще понял, если бы в госбюджете было столько денег, что уже не знали, куда их девать. Но и здесь парадокс. Утром парламент голосует за возврат пошлин и налогообложение импорта товаров и ввоза авто, потому что в бюджете не хватает около $5 млрд ежемесячно, потом еще просим $5 млрд на закупку газа. А уже во второй половине того же дня голосуем за создание внутреннего оффшора для крупного бизнеса без согласования ни Минфина, ни доноров, у которых только что просили деньги. Ведь надо же сделать расчеты для обоснования, чтобы такое согласование получить.

Другой логичный вопрос, исходящий из решения о преференциях индустриальным паркам — какие условия мы будем создавать на разрушенных из-за войны территориях. Там нет индустриальных парков. Там тоже будем отменять налоги по аналогии?

Список вопросов по инициативе с индустриальными парками можно продолжать. Адекватных ответов на них, к сожалению, пока нет. Факт остается фактом — парламент во вторник проголосовал популизм, за который заплатит каждый украинец… как всегда.

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