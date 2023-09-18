Есть ли лидер у Глобального Юга? 18 сентября, 10:05

У Глобального Севера есть лидер — это страна развитой демократии, мировая сила, экономическая сверхдержава — Соединенные Штаты Америки. А кто олицетворяет Глобальный Юг?

Кто представляет обобщенные интересы огромной группы стран?

Эту роль мог бы играть Китай. Однако может ли быть лидером страна, имеющая тоталитарный деспотический режим, где политическая система представлена политической сектой, называемой компартией, которая в свою очередь назначает религиозных деятелей и даже тибетского Далай-ламу, поставив себя выше природы социума, а свое экономическое влияние использует для поглощения и покорения других стран и территорий, и которая в конце концов помогает России вести несправедливую захватническую войну против Украины?

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Однако лидер Глобального Юга проявился на саммите G20. Индия вытесняет Китай с повестки дня постколониальных и развивающихся стран. Да и сам Нью-Дели упорно работает над ограничением стратегического влияния Пекина.

Этот саммит был погружен в мировые проблемы — нападение России на Украину, напряжение между государствами относительно долгов, энергоносителей, продовольствия, инфляции, торговли и технологий.

Индия вытесняет Китай с повестки дня постколониальных и развивающихся стран

Председательство в Большой двадцатке кроме организационных проблем дало для Индии и ряд преимуществ. Поскольку в 2024 году там ожидаются всеобщие выборы, правительство Нарендры Моди, несомненно, увидело возможность донести до избирателей, что Индия теперь является авторитетным глобальным игроком. Всем заинтересованным участникам, включая инвесторов и путешественников, принимающая сторона демонстрировала свои достижения. Нью-Дели также подтвердил, что председательство в G20 дает и дипломатические преимущества. Ведь Индия достигла самого ощутимого результата своей активизированной кампании по отстаиванию Глобального Юга — это вступление Африканского Союза в G20, поставив его на один уровень с Европейским Союзом.

Индия реализовала свой шанс усилить влияние на Глобальном Юге и позиционировать себя как мост между Западом и развивающимися странами. Вскоре после предыдущего саммита на Бали Индия созвала виртуальную встречу «Голос Глобального Юга». Тогда Индия внесла предложение добавить Африканский союз в форум, что и было одобрено на саммите.

Нью-Дели продемонстрировал, что проведение G20 дает возможность определить и реализовать повестку дня, которая требует сотрудничества, но не обязательно привлекает всех участников форума.

Наибольшее внимание привлекает соглашение, заключенное с Европейским Союзом, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Соединенными Штатами о финансировании и строительстве так называемого экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа (India — Middle East — Europe Economic Corridor (IMEC)) через Персидский залив.

Проект Global Biofuel Alliance, основанный Моди вместе с лидерами Аргентины, Бангладеш, Бразилии, Италии, Маврикия, Сингапура и Соединенных Штатов, направлен на разработку и продвижение биотоплива.

Также важным является соглашение между так называемой группой IBSA, в состав которой входят Индия, Бразилия и Южная Африка, о сотрудничестве с Соединенными Штатами по реформированию многосторонних банков развития.

Показательно, что ни одна из этих инициатив не касается Китая.

Это не случайность. Стратегическая конкуренция между Китаем и Индией усилилась после того, как Си Цзиньпин пришел к власти в конце 2012 года. Все это время Пекин использовал свою экономическую и военную силу, чтобы пытаться повлиять на поведение Индии и ограничить ее, в частности вдоль спорной границы между Китаем и Индией. В ответ Нью-Дели сблизился с Соединенными Штатами и союзниками и публично раскритиковал знаковый проект Си Цзиньпина — инициативу «Один пояс, один путь» (BRI).

Очередная напряженность возникла в середине июня 2020 года, на ранних стадиях пандемии Covid-19, когда индийские войска столкнулись с китайскими солдатами, которые ранее захватили контроль над территорией, которую Нью-Дели считает своей. Кровавая рукопашная битва в долине Галван на плато Ладакх привела к гибели неизвестного количества людей, что побудило обе страны развернуть значительные силы в этом районе и обновить стратегическую инфраструктуру по обе стороны так называемой линии фактического контроля (LAC).

Эти изменения в оборонной позиции сопровождались заметным изменением политики Индии в отношении Китая. В начале 1990-х годов обе страны договорились не позволить пограничному спору нарушить другие аспекты их двусторонних отношений. Однако в 2020 году Нью-Дели оставил эту договоренность, сделав вывод китайских войск и возвращение к статусу-кво, существовавшему перед столкновением в долине Галван, предпосылками для сотрудничества в других сферах.

К строительству экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC) следовало бы в перспективе добавить и безопасностную составляющую. Существующая программа НАТО «Партнерство во всем мире» уже включает таких партнеров Индии как Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Вовлечение Индии в глобальные процессы безопасности, инициируемые Евроатлантическим регионом, будет способствовать лидерству Индии и раскроет новые горизонты сотрудничества с Глобальным Югом.

Используя свой период председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Индия перенесла ежегодный саммит в Интернет, отказалась от коллективного одобрения инициативы «Один пояс, один путь» (BRI) и минимизировала усилия по расширению сотрудничества в области безопасности в рамках ШОС, заполнив повестку дня такими проблемами, как традиционная медицина и цифровизация.

Стало известно, что в августе Нью-Дели наложил вето на предложение Китая включить Пакистан в расширенную группировку БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).

Маргинализация Индией Китая на G20 является продолжением усилий по ограничению влияния Пекина. Некоторые трактуют отказ Си Цзиньпина принять участие в саммите G20 как молчаливое признание того, что форум больше не отвечает интересам Китая. Если это так, то частично это связано с предыдущей активной работой Нью-Дели.

Очевидным становится то, что ШОС, БРИКС, G20 для Индии и Китая являются не только платформами для сотрудничества, а в большей степени аренами для борьбы.

Много лет Китай заигрывал с развивающимися странами, разочарованными в Западе и не принимающими демократию. Спасение Пекином от бедности было источником вдохновения таких стран. Пекин позиционировал свою глобальную направленность на развитие через торговлю, займы и инфраструктурные проекты, как способ мягкой силы для своего геополитического и геоэкономического влияния.

Но теперь Китай сталкивается с конкуренцией со стороны другого азиатского гиганта в борьбе за лидерство на Глобальном Юге. Новая уверенная Индия представляет себя другим типом лидера для развивающихся стран — большого, уважительного, рассудительного и с лучшими позициями, чем Китай, во все более поляризованном мире, чтобы побудить всех к совместным действиям.

Индия — либеральная демократическая страна с демократическими институтами и свободной прессой. Такая страна может быть надежным мостиком между коллективным Западом и Глобальным Югом.

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