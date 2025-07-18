Индийский кинжал в спину Путину

Рынки остаются возле исторических максимумов. И хотя найти новые идеи чтобы расти пока не удалось, однако ничто не может заставить американские индексы падать. Тут и Трамп полностью вернулся к повестке торговой войны, наметив новые тарифы для львиной доли стран, с которыми торгуют американцы. И даже проявляется влияние торговых прихотей Трампа в ценах, ускоряя инфляцию. И если в апреле это вызвало почти панику на биржах, то сейчас никто не хочет продавать из-за таких мелочей американские акции. Более того — угроза увольнения главы ФРС США, которому могут поставить в вину дорогой ремонт (мы так давно хотели, чтобы украинское ГБР работало как американское ФБР и похоже дождались, хотя есть, как говорится, нюанс) может расшатать валютный рынок, создавая бешеные качели для доллара, мало волнует торговцев на рынке акций. Отчасти это объясняется тем,

