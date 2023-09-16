Индия и Саудовская Аравия выбиваются в лидеры. Что происходит в мире 16 сентября, 08:21 NV Премиум

Владимир Путин разрушил послевоенный мировой порядок, и формируется новая система глобального управления

Владимир Путин разрушил послевоенный мировой порядок, и формируется новая система глобального управления, движущей силой которой являются восходящие средние державы — Индия и Саудовская Аравия. В условиях, когда Россия разрушает мировую экономику, нарушает международные законы и игнорирует созданную в 1945 году Организацию Объединенных Наций, это непросто, но нужны новые подходы.

Видео дня

Генеральная Ассамблея ООН осудила вторжение России в 2022 году, потребовав от нее покинуть Украину годом позже, но ничего не изменилось. Это объясняется тем, что Москва и еще четыре союзника по Второй мировой войне могут наложить вето на любую миротворческую инициативу Совета Безопасности. Но в 1999 году был создан другой международный институт — G20 (Большая двадцатка) призванный решать проблемы экономических кризисов и способствовать развитию экономического и финансового сотрудничества. Однако в этом году лидеры Китая и России бойкотировали это мероприятие, а центр тяжести стал смещаться в сторону Юга, когда в состав G20 был включен Африканский союз, насчитывающий 55 членов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пояснил: «Поскольку восьмидесятилетняя модель глобального управления постепенно меняется, мы должны попытаться сформировать новый порядок».

Во главе этого нового порядка стоят Индия и Саудовская Аравия.