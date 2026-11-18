Макс Бут: Избежав импичмента, Хегсет вновь продемонстрировал, почему заслуживает отставки. Он дискредитировал пост, который должен оставаться вне партийной борьбы (Фото: Скриншот)

В колонке для The Washington Post американский военный историк Макс Бут рассуждает, как борьба Хегсета за кресло разрушает армию и почему главные испытания для министра еще впереди

Палата представителей не смогла собрать достаточно голосов, чтобы дать ход обвинениям в рамках импичмента министру обороны Питу Хегсету. Против проголосовали 211 конгрессменов, за — 204. Причем 11 демократов самым непростительным образом пропустили заседание. Нетрудно представить, с каким восторгом — и облегчением — эту новость встретили в корпусе «Е» Пентагона, где расположен кабинет министра.

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«Полная победа», — написал официальный аккаунт Министерства обороны в X. Еще одну публикацию снабдили сгенерированным ИИ изображением плачущего конгрессмена Томаса Масси — республиканца от Кентукки, внесшего резолюцию об импичменте. А над фото красовалась подпись: «Попытка обиженного конгрессмена, потерявшего свое кресло, объявить импичмент министру Хегсету ПРОВАЛИЛАСЬ!»

В третьем посте портрет Масси дополнили насмешкой: «Садись, неудачник, нас ждут новые неудачи».