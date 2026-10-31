Питер Дикинсон

Питер Дикинсон

Научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today

Дело совсем не в Донбассе. Зачем Путину нужен Киев

31 октября, 09:04
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Прецедент уже создан, а значит, открывается дорога для новых агрессивных авантюр

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин заявил, что украинцы якобы не имеют никаких прав на оккупированные регионы их собственной страны. «Я считаю, что это не их территории, а исторические земли России», — сказал он.

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В этом, разумеется, нет ничего принципиально нового. Начиная с 2022 года кремлевский диктатор регулярно называет украинские земли «исторически российскими». Тем не менее последние высказывания Путина заслуживают более внимательного анализа, поскольку позволяют лучше понять масштаб его имперских амбиций и показывают, насколько велика угроза, исходящая от России.

Более четкое понимание имперских амбиций Путина особенно важно сейчас, когда США пытаются

Теги:   Владимир Путин Российская империя Война России против Украины Питер Дикинсон

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